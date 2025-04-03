Независимые тесты выявили производственный брак в новом флагмане AMD — графический процессор имеет 1934 микроскопических углубления, нарушающих теплоотвод. Компания признаёт инцидент, но называет его единичным случаем.

Лаборатория Igor's Lab провела детальный анализ экземпляра Radeon RX 9070 XT Hellhound, присланного пользователем с жалобами на аномальные температурные показатели. Даже после профессионального апгрейда системы охлаждения проблемы сохранились.

Замена стандартных термопрокладок на премиальный фазово-переходный материал PTM7950. Нанесение высокоэффективной термопасты на GPU. Модернизация охлаждения VRAM и компонентов питания. Несмотря на эти меры, температура чипа достигала 113°C при нагрузке, что на 3 градуса выше критического порога для архитектуры RDNA 4. Микроскопический анализ выявил дефекты.

При 200-кратном увеличении поверхности кристалла обнаружены:

1934 микроскопических углубления по всей площади чипа.

Максимальный дефект превышает отраслевые допуски на 42%.

Локализация ямок совпадает с зонами максимального тепловыделения. Эти дефекты работают как термический барьер, — поясняет Игорь. Даже идеальная система охлаждения не компенсирует такой брак поверхности. Этот случай должен стать уроком для всей индустрии, — резюмирует Игорь. С ростом тепловыделения GPU контроль микрорельефа кристаллов становится критически важным.