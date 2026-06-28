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Черный экран без причины: неочевидная поломка, которую пропустит даже мастер

Что делать, если видеокарта полностью исправна, но компьютер отказывается её видеть? Проводим полное обслуживание древнего ПК, боремся с окислами и перепаиваем переднюю панель.
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Порой компьютерная техника даёт сбой, и далеко не всегда причины очевидны. Сейчас у нас как раз тот случай, когда есть проблема с компьютером, но её причины так и остались загадкой по большей части.

Из симптомов у нас — чёрный экран при включении. Знаю, звучит весьма расплывчато, поэтому перед включением провожу визуальный осмотр комплектующих. Откровенно повреждённых деталей я не обнаружил. Да, SSD висит и болтается как попало. Да, немного припылилось всё внутри. Но ничего такого нет, что бросилось бы в глаза.

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Пусть после этого несостоятельное ядро Linux и навернулось немного — что классическая и древняя проблема любых Linux, когда подключается больше одного дисплея. Но я проверил монитор отдельно, подключив его к основному ноутбуку. С монитором проблем никаких.

Настало время включить ПК, и он нормально включился один раз. Правда, на видеокарту (GeForce 210) установлен какой-то странный драйвер, но в целом система запустилась. Неужели после осмотра всё само починилось?

Я в чудеса не верю, поэтому разберу компьютер целиком и проведу обслуживание.

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Начинаем с видеокарты GeForce 210. Систему охлаждения можно почистить без разборки. Это признак хорошей конструкции. Из примечательного отмечу, что тут нет HDMI-порта, но если бы он был, через него спокойно можно было бы подключать мониторы с разрешением 2560x1440. Да, игры в таком разрешении GeForce 210 не потянет, но, с другой стороны, у меня была Radeon HD 6870...

Сколько маркетинговой чуши «красная контора» вливала в уши потребителям: мол, их видеокарты якобы позволяют подключать очень много мониторов и вообще самые мощные. Но в реальности мощность заканчивалась на убогих драйверах, а монитор с разрешением 2560x1440 работал в режиме 1920x1440, потому что HD 6870 была неспособна вывести больше через HDMI-порт. Как же я намучился с AMD Radeon тогда в поисках специфического переходника с mini-DP на нормальный DP, чтобы нормально вывести изображение на монитор. Впрочем, это уже совсем другая тема.

Карточка у нас из разряда «затычек», поэтому все компоненты удалось разместить на одной стороне платы. Всего 4 чипа памяти Elixir N2TU1G16GG-AC. Флешка MXIC 25L512C. Всего две фазы питания с транзисторами QM3004D, каждый из которых способен выдержать до 110 ампер в импульсном режиме. Не густо, однако запас мощности тут избыточный.

Некоторые цепи питания ограничиваются простыми решениями вроде линейных регуляторов напряжения. Ну а электролитические конденсаторы выглядят неплохо, хотя не факт, что они внутри в идеальном состоянии.

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Я не нашёл никаких проблем при тщательном осмотре видеокарты.

Хотя полностью разбирать карточку не было никакого смысла и необходимости, я всё же сделал это. В итоге обнаружил забавную ситуацию с двумя слоями термопасты, которые нанесены ровными пластинками на чип. Постойте, кажется, там три слоя термопасты... Нет, мне просто показалось. Жаль только, все слои уже давно высохли и превратились в камень. В остальном ничего подозрительного.

Дальше у нас блок питания ATX-450W P4 с характерной зелёной наклейкой, какие водились во всяких Delux. Внутри тоже никаких заметных проблем не обнаружил. Всё чисто и красиво. Я бы даже сказал, что этот блок питания весьма достойный по начинке.

Но ничего подозрительного обнаружено не было. Есть, конечно, вероятность, что какие-то конденсаторы уже испортились без внешних признаков. Но вероятность крайне мала, особенно учитывая, что БП работает вполне нормально.

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Система охлаждения процессора немного запылилась. Не беда.

Системная плата тоже была осмотрена. Глаза разбегаются из-за большого количества конденсаторов, но ничего подозрительного не обнаружено.

На всякий случай осматриваю HDD от Samsung.

Мало ли, вдруг с ним есть какие-то проблемы? Да и, зная, как производители накопителей любят злоупотреблять ловушками запланированного устаревания, диск проверить не помешало бы.

Снимаю плату с диска.

Вот и оно — запланированное устаревание от производителей HDD. Контактные площадки с обратной стороны платы, недоступной для пользователя, настолько окислились, что имеют сопротивление контакта в районе 70–90 Ом вместо положенных <1 Ом.

Вот так выглядят окислившиеся пятачки под микроскопом. Зрелище страшное в каком-то смысле. Отлично видно, что даже непосредственно в местах контакта есть окисления.

С трудом удалось снять окислы грубой стороной канцелярского ластика. Но когда пятки повторно окислятся — это лишь вопрос времени.

Производители должны были покрыть золотом данные контакты, чтобы предотвратить окисление, как это делают на модулях оперативной памяти и коннекторах PCI Express. Но, как все могли догадаться, производителям невыгодно выпускать долговечную технику без таких «случайных» недочётов.

Одно дело — оперативная память и PCI Express-устройства: там не нанести позолоту означает полный провал продукта, потому что любое прикосновение голыми руками со стороны потребителя — и всё может пойти прахом, вплоть до возврата по гарантии. Другое дело — HDD, где можно сокрыть намеренно оставленные без позолоты пятачки, что рано или поздно выйдут из строя по вине отсутствия антикоррозийного покрытия.

Сам же я не смогу нанести слой золота на контакты, поэтому применю гораздо более дешёвый способ защиты — обычный припой. Подпружиненные стальные контакты в него впаиваются, и припой становится барьером для проникновения воздуха в точку контакта, что предотвращает коррозию в дальнейшем.

Я буквально спас старый HDD на грани краха. В прямом смысле эту закладку запланированного устаревания можно назвать грязной, хоть она и скрыта от глаз обычного потребителя. Кто знает, сколько бы ещё проработал диск с окислившимися контактами. Любое микроскопическое движение, срыв подпружиненного контакта с места — и механика диска могла быть испорчена из-за повышенного сопротивления на переходах.

После сборки компьютер снова продемонстрировал симптом чёрного экрана. Понятное дело, что проблема не в диске. Если переключить монитор на встроенную графику, можно заметить, что изображение появляется. Это говорит о том, что видеокарта не инициализировалась должным образом. Да, я чистил контакты не только у оперативной памяти и HDD, но и у видеокарты, только без фанатизма. Именно к чистоте контактов мы в итоге вернёмся позже.

Проблема определённо не в настройках BIOS, иначе они повлияли бы на симптом чёрного экрана.

Разумеется, если видеокарта не инициализировалась, то и в операционной системе её не будет видно.

Устанавливаю в компьютер из своих запасов «золотую» DIY-версию отремонтированной GeForce 9500 GT. Вдруг это просто GeForce 210 накрылась медным тазом?

С моей видеокартой система прекрасно запустилась и работает. Драйвер, конечно, странный: контрольной панели нет, а GPU-Z привирает, заявляя об отсутствии поддержки OpenCL. Но по факту OpenCL есть и прекрасно работает. Впрочем, это уже программная часть, а у нас аппаратная проблема.

Что это у нас получается: это GeForce 210 умерла? Нет. В другом компьютере она прекрасно запускается и работает. Так что проблема явно не в видеокарте, хотя её замена и привела к положительному результату.

На всякий случай я ещё тщательнее прочистил контакты PCI-Express коннектора у GeForce 210. Тут нужно быть аккуратным, чтобы не стереть слой золота, защищающий от окислов. Похоже, это помогло, потому что больше не происходило ситуаций с чёрным экраном. Вполне возможно, контакты были грязными не только у видеокарты, но и в слоте системной платы, который протёрся сам при установке другой карточки.

Пусть изначальная проблема и была решена, есть и другой неприятный недостаток, требующий исправления.

USB-разъёмы передней панели работают очень плохо. Флешки болтаются и отключаются от лёгкого прикосновения. Нужно перепаять разъёмы. Делов на пять минут.

Теперь с этим компьютером точно закончили. Проблема оказалась весьма специфической и нестабильной. Всё находилось в отличном рабочем состоянии, но при этом не работало. Суть, судя по всему, оказалась именно в грязных контактах слота PCI Express. Можно было даже сказать, что это именно видеокарта сломалась, только вот если бы она сломалась, это точно было бы заметно в случаях, когда компьютер запускался и была возможность провести всевозможные тесты.

Так или иначе, компьютер теперь исправно работает, сколько бы я его ни включал. Да, аудио на передней панели не подключено — некоторые могли заметить это по фотографиям ранее. Но оно уже давно отключено, а значит, не просто так. В любом случае, это уже совсем другая тема, требующая серьёзного разбирательства и, возможно, модификаций или переделок.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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