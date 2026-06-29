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kosmos_news
Лётчик-испытатель пассажирских лайнеров МС-21 объяснил причины жёстких испытаний самолёта
Герой России Роман Таскаев считает, что текущие испытания обеспечат эффективную эксплуатацию лайнера на годы вперед.
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Полностью отечественный MC-21 успешно прошел ключевые проверки дальности полета и взлетных характеристик. Импортозамещенный самолет продемонстрировал дальность полета более 3800 км с полезной нагрузкой, эквивалентной 175 пассажирам. ПАО «Яковлев» работает над тем, чтобы доказать, что этот значительно переработанный лайнер соответствует эксплуатационным требованиям перед сертификацией. Герой России Роман Таскаев раскрыл детали прошедших в конце июня испытаний и объяснил причину, по которой машина тестируется в максимально жёстком режиме.
Лётчик-испытатель ПАО «Яковлев» пояснил, что отечественный лайнер создается с расчетом эксплуатации в течение десятков лет. Именно поэтому такой подход оправдан и к самолету предъявляются высочайшие требования.

Ранее эксперты сообщили, что нынешней дальности полёта (более 3800 км) импортозамещённого МС-21 достаточно для среднемагистральных рейсов. Накануне глава Ростеха Чемезов назвал МС-21 полноценной заменой Boeing 737 и Airbus A320. Он отметил, что авиакомпании этот самолет «еще не пробовали» — сертификация лайнера ожидается в конце следующего года.

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Роман Таскаев уверяет, что в ходе испытаний нельзя допускать никаких компромиссов, а каждая система самолета проходит комплексную проверку. Производитель и сами пилоты осознают ответственность за будущую эксплуатацию флагмана российской среднемагистральной авиации.

«Мои дети и внуки должны на нём летать, поэтому мы ответственно подходим к испытаниям», — добавил Герой России.

Таскаев назвал безопасность лайнера ключевым приоритетом. Испытания продлятся до тех пор, пока не будет полной уверенности в том, что самолет соответствует всем заявленным характеристикам. При этом испытания будут включать проверку действия систем в различных сценариях. Так, накануне наряду с демонстрацией дальности полета ПАО «Яковлев» также проверил способность самолета продолжать взлет после имитации отказа одного двигателя.

#россия #авиация #импортозамещение #самолеты #мс-21
Источник: www1.ru
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