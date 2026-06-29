Linux имеет весьма сомнительную репутацию, ибо с каждой новой версией ядра обязательно ломается совместимость с уже существующими драйверами. Можно ли назвать операционную систему перспективной и жизнеспособной, если с каждым выпуском, даже второстепенным, ломается совместимость с уже существующими наработками под разнообразное оборудование? Однозначно нет. Здесь имеется только перспектива порабощения и уничтожения экосистемы из-за несостоятельности монолитного ядра.

Линуксоиды обязательно расскажут всем, какая плохая NVIDIA, которая производит лучшие в мире видеокарты и не желает полностью открывать свои драйверы для «сообщества». Но действительно ли NVIDIA такая плохая, как и прочие производители оборудования для ПК, не горящие желанием поддерживать откровенно недружелюбное ядро? Конечно, нет. Проблема в том, что Linux — это монолит со всеми вытекающими последствиями. Я бы даже сказал, что ядро в некоторой степени пропитано ненавистью к закрытым сторонним драйверам от производителей оборудования.

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AMD переложила большую часть работы по разработке драйверов на сообщество Linux и проект Mesa3D, но поплатилась драйвером AMDGPU, который, к слову, не является полностью открытым, так как без закрытых «блобов» от него нет толку. Монолитное ядро Linux, с одной стороны, проявляет неприкрытую ненависть к любым закрытым драйверам, но при этом буквально лопается, как раздутый пузырь, из-за своей жадности, продиктованной изначально неправильной архитектурой. Я уже молчу про лицемерие, когда AMDGPU называют открытым и свободным драйвером, хотя по факту он недееспособен без закрытых «блобов».

Что в итоге? Правильно: из ядра просто удаляют «устаревшие», по мнению разработчиков, драйверы, чтобы хоть как-то удержать на плаву изначально мёртворождённое ядро. Под нож идут разнообразные драйверы различного оборудования и архитектуры. Даже поддержку процессоров Baikal удалили.

Есть ли что-то взамен, что было бы пригодно для установки вместо того, что отправляют под нож в ядре? Вопрос риторический. Это вам не Windows, где можно взять драйвер, выпущенный под Windows 7, и установить его в гораздо более новую Windows 10, получив полноценно работающее оборудование.

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Linux же поощряет механизмы запланированного устаревания и порабощения экосистемы, так как владельцы ядра могут принуждать пользователей к смене оборудования, потому что «неугодное» могут нагло выкинуть из поддержки в любой момент, просто ломая совместимость в каждом новом выпуске. А там принудительные системы обновления, вроде unattended-upgrades или через пакетный менеджер, могут автоматически подтянуть «сюрприз» пользователям всяких Ubuntu.

Компьютер без драйверов бесполезен в реальном использовании, и именно этим Linux и привлекателен для современных корпораций. Именно поэтому Linux и был силой продвинут в мобильный сегмент, даже если он сильно тормозил и «тупил» на устройстве с 800-МГц процессором и 512 МБ ОЗУ, в то время как Windows Mobile нормально работала на процессоре с частотой 140 МГц и 64 МБ ОЗУ. Всё дело в свободе, которую предоставляла Windows Mobile и которую забрал Linux под личиной Android.

Та же ситуация и в сегменте настольных операционных систем. Да, Windows 11 значительно просела в плане свободы, но до уровня Linux нужно ещё очень долго проседать. Если Windows сохраняет жизнеспособность и без корпорации, то «пингвину» достаточно отключить централизованные репозитории, и он превращается в тыкву, даже если выпущен буквально вчера. Некоторые дистрибутивы, вроде печально известного CachyOS, даже установить невозможно, если нет доступа к репозиториям в интернете.

Более того, если в среде Windows всё относительно нормально с поддержкой старого железа, в том числе со стороны софта, то в Linux разработчики софта плевали на пользователей с высокой колокольни. Взять, к примеру, DXVK: у этого проекта и так произошёл раскол, так как разработчики оригинального проекта слишком задрали требования к поддержке Vulkan API 1.3. Но в последних версиях линуксоидные разработчики настолько обнаглели, что ещё сильнее задрали требования уже до уровня Vulkan API 1.4. Фактически линуксоиды, разрабатывающие DXVK, уничтожили любую совместимость с дистрибутивами, выпущенными до 2025 года.

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Да, владельцы видеокарт NVIDIA 900+ серии переживут, если смогут установить официальный драйвер NVIDIA, не споткнувшись о проблемы монолитного ядра Linux с вечно поломанной совместимостью. Всем остальным придётся страдать. А потом искренне не понимают приверженцы «дряхлого пингвина», почему люди отвергают всё это мракобесие, выставленное под видом операционных систем и ПО.

Таким образом, к проблемам ядра прибавляются проблемы прикладного ПО, потому что разработкой занимаются, очевидно, некомпетентные люди. Они работают не на результат, а на имитацию бурной деятельности, даже если в результате такой деятельности проект становится объективно хуже, чем был.

Ну а сейчас мы потанцуем с бубном вокруг Linux 6.8. Да, ядро уже не самое свежее, но даже оно настолько плохое в плане обратной совместимости, что не позволяет устанавливать официальные драйверы для всё ещё актуальных видеокарт вроде GeForce 8800 GT или GeForce 210. Почему эти видеокарты я называю актуальными? Всё просто: они есть ещё в огромном количестве у людей и прекрасно выполняют свои прямые задачи.

Я тут подкинул в компьютер тестовый SSD, на котором установлен дистрибутив Linux с ядром версии 6.8. Как думаете, операционная система запустится с видеокартой GeForce 210? Вопрос риторический. Тем более этот SSD я достал из компьютера, где была установлена GeForce GTX 750 с официальным драйвером NVIDIA 580.142. Разумеется, такой новый драйвер не поддерживает видеокарты серии GeForce 600 и ниже. Да и не любые GeForce 700 серии поддерживает.

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И тут нельзя винить производителя. NVIDIA и так десятилетиями выпускает драйверы для злополучного Linux ради своих пользователей. Они буквально вынуждены по 12 лет поддерживать видеокарты, потому что в каждом выпуске Linux ломают совместимость с уже существующими драйверами. Это вам не AMD, которая способна кинуть с поддержкой буквально спустя несколько лет после выпуска видеокарт.

Что же я задумал на этот раз? Верно, я захотел протестировать старый ПК с видеокартой GeForce 210 под управлением Linux. Но вот незадача: официальные драйверы установить невозможно, потому что совместимость была нарушена давно. Поэтому я выковырял неофициальные драйверы версии 340 из репозиториев, уже модифицированные и пропатченные для совместимости с новыми ядрами.

Компьютер у нас не подключен к сети, и возможности подключить его нет. Поэтому я скопировал DEB-пакеты с нужным драйвером из локального репозитория на обычную флешку. Да, в результате я столкнулся с характерным для Linux адом зависимостей. Кто бы сомневался.

Любой нормальный человек уже давно удалил бы этот мусор и просто установил Windows на компьютер, но кто сказал, что я нормальный человек? Так что продолжаем танцы с бубном.

А потом я обнаружил два интересных пакета: nvidia-support и nvidia-kernel-helper, буквально описанные как костыли для современных ядер Linux, помогающие с установкой официальных драйверов NVIDIA. Звучит обнадеживающе.

Так что я скачал последний официальный драйвер, подходящий для GeForce 210. Вдруг прокатит, потому что линуксоидный из репозиториев никак не хочет устанавливаться.

К сожалению, костыли не сработали. Увы. Необходимые для работы модули ядра не скомпилировались. Вот что происходит, когда разработчики Linux буквально вложили свою личную неприязнь к сторонним закрытым драйверам прямо в ядро. Это ли называется свободой, за которую так распинаются линуксоиды?

Хорошо. А как обстоят дела с патчами? Реально ли пропатчить драйвер самому? А то вдруг линуксоиды в репозиториях оставили вирусы в уже пропатченных пакетах? Увы, найденные в интернете инструкции оказались нерабочими. Кто-то там даже умудрился применить патчи, но лишь на словах, потому что скачать результат трудов линуксоида на линуксоидном форуме невозможно. Просто нет ссылок для скачивания. Есть только пустые слова и бесполезная простыня текста. Короче говоря, информационный шум.

С усердием безумца я снова попытался вкорчить драйвер из линуксоидных репозиториев. Ничего хорошего из этого не вышло.

Что в итоге? Правильно: я взял ноутбук, уже подключенный к интернету, и выкачал драйвер через пакетный менеджер с флагом только для скачивания, без установки. Сработает ли этот способ, когда репозитории Debian умрут? Конечно, нет. Поэтому категорически нельзя использовать и рекомендовать пакетные менеджеры для установки драйверов. Это тупиковый путь, ведущий в никуда. Но мне-то драйвер нужен, поэтому придется так делать, ибо иные способы провалились.

Отправляю загруженные пакеты на целевой компьютер и устанавливаю их. Да, такое не сработает, если на ноутбуке и компьютере будут установлены разные дистрибутивы Linux, потому что ад зависимостей не позволит. Но у меня одна и та же ОС была установлена на обоих устройствах, поэтому всё сработало. И да, особенно отмечу, что подключить локальный репозиторий к автономному ПК ничуть не проще, чем возиться с флешкой и локальными пакетами, извлеченными из пакетного менеджера.

Наконец драйвер установлен и работает. Правда, нет контрольной панели, да и поддержка CUDA отсутствует, судя по всему. OpenCL тут тоже потерялся где-то. Хотя у AMD Radeon ситуация с OpenCL ещё хуже. Впрочем, чего ещё хотеть от линуксоидов, которые взяли официальный драйвер и распотрошили на три десятка разрозненных пакетов? Удивительно, что оно вообще установилось и заработало. Уже за это можно благодарить Всевышнего.

Наконец мне удалось протестировать систему в своём же бенчмарке под названием ChimbaBenchXPL. Злости не хватает на линуксоидов и разработчиков ядра Linux за всё то мракобесие, что они творят. Но таков уж Linux в реальности. Если у вас старое оборудование, особенно если оно не подключено к интернету или репозитории дистрибутивов уже умерли, будьте готовы к неистовым танцам с бубном. Это вам не Windows, которую можно и через 50 лет установить и прекрасно использовать, устанавливая любые драйверы и софт из старых архивов на флешке.

Вот что происходит, когда ядро операционной системы разработано, очевидно, не очень компетентными людьми, буквально загоняющими экосистему в рабство и феномен запланированного устаревания. Это когда любая конфигурация ПК может быть легко исключена из поддержки, а сторонние драйверы установить невозможно из-за вложенной в ядро злобы по отношению к производителям оборудования с закрытыми драйверами.

Разработчики Linux буквально дискриминируют производителей оборудования и силой принуждают писать драйверы именно так, как им хочется, а не так, как желают и могут производители оборудования.

Если кому-то не нравятся закрытые и качественные драйверы, предоставленные производителем, это не значит, что нужно заставлять всех остальных отказываться от них, в том числе через нарушение обратной совместимости в ядре Linux. Это не свобода, а наглое навязывание идеалов силой. Ведь далеко не каждый человек справится даже с установкой драйвера видеокарты от производителя оборудования при таких препятствиях, не говоря уже о более специфических устройствах.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.