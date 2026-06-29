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Samsung может готовить к релизу в 2028 году смартфон со сворачиваемым экраном
С его помощью южнокорейский производитель намеревается отнять часть рынка складных мобильных устройств у китайских компаний
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Подразделение Samsung Display в последние годы показало немало футуристичных экранов, но в реальных смартфонах пока применяются только складные панели OLED. Теперь издание Money Today сообщает, что компания ведёт переговоры о поставке сворачиваемых панелей OLED для выпуска смартфона в первой половине 2028 года. Это будет первый аппарат подобного рода, и он появится в десятую годовщину выпуска складного смартфона Samsung первого поколения.

Изображение: ChatGPT

По данным аналитиков из компании Omdia, устройство будет обладать экраном OLED размером 10 дюймов с соотношением сторон 16:9 и плотностью пикселей 440 ppi. Этого пространства будет достаточно для работы и просмотра видеороликов, избавляя от необходимости владеть одновременно смартфоном и планшетом.

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Если устройство окажется востребованным у покупателей, за Samsung могут последовать другие производители, так что заказов у Samsung Display станет больше.

#смартфоны #samsung #дисплеи #экраны
Источник: sammobile.com
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