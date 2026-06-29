Стриминговый сервис раскрыл первые детали сюжета нового сезона и представил актеров, присоединившихся к проекту

Старший инспектор Карл Морк вместе со своей неординарной командой из подвала полицейского участка в Эдинбурге вновь займется делами, которые ранее считались нераскрываемыми. В новом сезоне героям предстоит расследовать жестокое преступление, следы которого ведут в высшие эшелоны шотландского общества.

Съемки стартовали в начале июня и, как ожидается, продлятся до середины декабря. Производством вновь занимаются Left Bank Pictures и Sony Pictures Television. Режиссером снова выступит Скотт Фрэнк, известный по работе над «Ходом королевы» и «Безбожником».

Изображение: Netflix

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К своим ролям вернутся Мэттью Гуд, Алексей Манвелов и Лия Бирн. К актерскому составу также присоединятся Эшлинг Франчози, Грег Уайз, Тони Карран, Алекс Фернс и другие. Шотландский актер Росс Андерсон, известный по сериалу «Последнее королевство», исполнит роль Рики Даддарио.

Англоязычная адаптация основана на датских детективных романах Юсси Адлера-Ольсена. Первый сезон вышел в мае 2025 года и шесть недель удерживался в мировом топе Netflix. Популярность проекта привела к его продлению уже в августе того же года.

Манда Левин, курирующая сериал для Netflix, отметила, что новый сезон сохранил мрачную атмосферу первого. По ее словам, Карлу и его команде предстоит приложить немало усилий, чтобы выйти на след преступников и раскрыть новое сложное дело.