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Global_Chronicles
Kinder, Raffaello, Nutella и TicTac могут исчезнуть с полок сетей «Пятерочка» и «Перекресток»
X5 Group приостановила закупки продукции «Ферреро Руссия», сочтя отпускные цены производителя неоправданно высокими.
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Сегодня стало известно, что крупнейший российский ретейлер Х5 Group объявил о приостановке закупок продукции итальянского производителя «Ферреро Руссия». Это решение затрагивает популярные бренды Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, TicTac и другие, которые традиционно занимают заметное место в ассортименте сетей «Пятерочка» и «Перекресток». По оценке компании, если ситуация не изменится, привычные конфеты, шоколад и сладкие пасты могут исчезнуть с полок уже в ближайшие недели.Изображение: РБК

В Х5 Group объяснили шаг тем, что отпускные цены, по которым производитель продает свою продукцию, компания считает завышенными. По оценке ретейлера, заложенная маржа производителя существенно превышает рентабельность сетей, которые отвечают за присутствие товара в тысячах магазинов по всей стране, развивают логистику и поддерживают инфраструктуру. В Х5 заявили, что не готовы компенсировать этот дисбаланс ни за счет собственных показателей, ни за счет роста цен для покупателей.

Кроме того, в компании указали на то, что текущие условия оплаты и расчета с «Ферреро Руссия» не соответствуют скорости, с которой продукция продается в сетях. На практике это означает, что финансовые требования поставщика не совпадают с реальной оборачиваемостью товара, что делает сотрудничество экономически невыгодным для ретейлера. В Х5 сформулировали позицию так: в существующей конфигурации партнерство не выглядит целесообразным.

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По словам представителей Х5 Group, ретейлер неоднократно предлагал «Ферреро Руссия» пересмотреть условия и пытался найти компромиссные варианты. Однако, по версии компании, поставщик не проявил готовности изменить коммерческие параметры. Несмотря на это, Х5 подчеркивает, что двери для диалога остаются открыты: ретейлер готов вернуться к закупкам, если цены и условия будут приведены к уровню, который сочтет справедливым и сбалансированным с точки зрения интересов покупателей и сети.

Отдельный вопрос — сроки исчезновения продукции с полок. В Х5 указывают, что текущих запасов товаров «Ферреро Руссия» хватает немного больше чем на один месяц. Это означает, что если новые поставки не возобновятся, постепенно ассортимент кондитерских изделий под брендами Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, TicTac и другими начнет сокращаться, а затем полностью исчезнет из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток».

Параллельно ретейлер рассматривает альтернативы. В Х5 Group сообщили, что уже ведут переговоры с российскими производителями и поставщиками из дружественных стран, которые работают в сегменте кондитерской продукции. Цель — предложить покупателям замену уходящим брендам и сохранить широту выбора в категории сладостей, не жертвуя экономикой для сети и уровнем цен для покупателей.

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Источник: rbc.ru
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