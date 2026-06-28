В проекте инженеров ЦАГИ модифицирована геометрия колёс основных опор самолета, которая влияет на режим обтекания.

Инженеры Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) запатентовали инновационное решение для оптимизации посадки самолёта на воду. Специалисты крупнейшего в России авиационного научного центра из Московской области представили схему высокоточного моделирования аварийного приводнения воздушного судна.

Изображение: нейросеть qwen

Патент относится к области экспериментальной гидродинамики и аэродинамики. В документе говорится о предназначенной для испытаний гидродинамической модели самолета с фюзеляжем, крылом и шасси.

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При приводнении самолета шасси всегда должны быть убраны. Если попытаться посадить летательный аппарат на воду с выпущенными колесами, они сработают как мощный якорь: резкий гидроудар о воду мгновенно заставит воздушное судно перевернуться через нос («капотирование») и, вероятнее всего, разрушит фюзеляж.

Ранее при моделировании поведения колёс шасси при контакте с водой искажалась динамика приводнения по сравнению с реальным самолётом. В представленной модели самолета существенно модифицирована геометрия колёс основных опор. Так называемая поверхность качения (внешняя часть протектора шины) каждого колеса основных опор выполнена с уступом величиной 0,1-0,15 диаметра колеса, но не менее 10 миллиметров.

Это решение призвано принудительно формировать режим отрывного обтекания (в этом режиме поток воды, обтекающий корпус летательного аппарата, «отрывается» от его стенок). Модель самолета ведет себя максимально близко к реальному воздушному судну при высоких скоростях приводнения 40–80 м/с. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности моделирования аварийной посадки самолета на воду.