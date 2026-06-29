Первые проблески (2000–2005)

Все началось не с программной синхронизации, а с простого желания выделиться. В 2001–2002 годах компания Antec сделала первый шаг, выпустив линейку вентиляторов Antec Led Fan с синими и красно-сине-зелеными диодами. Это был прорыв: корпус переставал быть черным ящиком. Вскоре подтянулся CoolerMaster с оранжевыми, синими и зелеными версиями, а на Computex 2003 засветился экстравагантный CoolerMaster Jet 7, утыканный красными и синими диодами с двух сторон.

Но настоящей легендой тех лет стал Zalman CNPS 7000B LED (2004). Его знаменитая конструкция «цветка» с подсветкой выглядела футуристично даже сейчас. Тогда же, в 2003 году, произошло событие, изменившее правила игры для моддеров: появились IDE-шлейфы Sharkoon Luminous. Эти круглые кабели, стоившие от 19 долларов, подключались к разъему HDD LED на материнской плате и мерцали в такт активности жесткого диска.

Zalman CNPS 7000B LED

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В 2004 году Apple, как всегда, была впереди планеты всей, но лишь в патентах — компания запатентовала «эффект хамелеона» для корпуса, который так и не реализовала. Зато реальные корпуса, вроде NZXT Guardian и Asus Vento 3600, уже щеголяли светящимися «мордами» и LED-вентиляторами в комплекте.

NZXT Guardian

Отдельного упоминания заслуживает мышь. Еще в 1999 году Microsoft IntelliMouse Explorer показала миру прозрачное дно с красным глазком, чтобы пользователь знал: шарика больше нет, это оптика. А в 2004 году появился первый в мире подсвечиваемый коврик — Vantec Spectrum Mouse Pad, внутри которого была установлена CCFL-лампа. Подключался он в USB и светился по контуру.

Vantec Spectrum Mouse Pad

Видеокарты тоже не отставали. Точкой отсчета стал 2003 год: Gainward FX Powerpack Ultra/1200 с двумя синими вентиляторами и Sparkle GeForce FX 5700 Ultra с одним. Но королем «свистоперделок» тогда стала Prolink PixelView GeForce FX 5700 — она имела встроенный ЖК-экран для контроля температуры и оборотов вентилятора.

Prolink PixelView GeForce FX 5700

Эпоха Развития (2006–2014)

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К середине 2000-х свет перестал быть функциональным и стал декоративным. В 2006 году Antec 900 предвосхитил моду на 10 лет вперед: акриловая боковая панель плюс LED-вентиляторы. Эта модель до сих пор жива в сердцах энтузиастов. В 2008 году Sunbeamtech Acrylic HTPC пошел еще дальше — корпус был полностью прозрачным.

Sunbeamtech Acrylic HTPC

Материнские платы перестали быть просто платами. Если раньше светодиоды обозначали POST-коды (как у ABIT BL7), то теперь они стали частью дизайна. ABIT IC7-MAX3 (2003) получила подсветку воздуховода, а Asus P5B Premium Vista Edition (2007) — светящийся логотип. Однако настоящий прорыв случился с выходом ASUS Maximus III Formula в 2009 году — это была первая плата со светящимся красным логотипом Republic of Gamers.

Радиатор набора системной логики ASUS Maximus III Formula

Но главным украшением сборки оставались видеокарты. В 2009 году ASUS ROG MATRIX GTX 285 представила логотип, меняющий цвет в зависимости от нагрузки. Чуть позже, в 2011-м, Galax GTX 580 Hall of Fame пустила по всей длине карты светодиодную полосу.

ASUS ROG MATRIX GTX 285

Ноутбуки тоже получили порцию света. В 2007 году Dell выпустила XPS M1730 — 3000-долларового монстра с Core 2 Duo и SLI, корпус которого светился красным. А для тех, кому этого было мало, в 2009-м вышла подставка Thermaltake Massive23 CS с 230-миллиметровым светящимся вентилятором.

Dell XPS M1730

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Клавиатуры и память в эту эпоху сделали шаг вперед. Logitech G15 (2005) имела красные диоды и даже монохромный ЖК-дисплей. Оперативная память Corsair XMS2 PRO (2005) светилась 24-мя диодами, показывая нагрузку. А в 2014 году Panram Light Sword за 70 евро предлагала агрессивную красную подсветку радиаторов.

Panram Light Sword

RGB-эпоха (2015 – настоящее время)

Примерно с 2015 года наступила эпоха тотального RGB. Все началось с Gigabyte GTX 980 Ti Xtreme Gaming, которая первой предложила настраиваемую подсветку колец вентиляторов и логотипа. Тогда же в 2016 году появился Gigabyte XTC700 — один из первых кулеров с 12v-RGB разъемом для синхронизации с материнской платой.

Gigabyte GTX 980 Ti Xtreme Gaming

В мире вентиляторов Thermaltake Riing RGB (2016) зажгли светящимися кольцами, а Riing Trio вообще предложили настройку трех отдельных зон по 10 светодиодов в каждой. Корпуса превратились в аквариумы: HYTE Y70 Touch (2023) получил 14,1-дюймовый сенсорный дисплей на передней панели.

HYTE Y70 Touch

Блоки питания тоже эволюционировали. ASUS ROG Thor 1600W Titanium III (2024) имеет съемный OLED-экран для контроля энергопотребления. А Thermal Grizzly WireView Pro II (2025) — угловой адаптер питания с дисплеем, балансирующий нагрузку по линиям.

ASUS ROG Thor 1600W Titanium III

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Модули оперативной памяти избавились от лишних проводов: G.Skill Trident Z RGB стали синхронизироваться через DIMM-разъем. Современные планки, вроде V-Color XFinity+ OLED, отображают частоту и температуру прямо на корпусе. SSD тоже не остались в стороне: TeamGroup T-Force Delta RGB и радиатор Thermalright HR-10 2280 PRO Digital с дисплеем для скорости чтения/записи — теперь светится даже накопитель.

V-Color XFinity+ OLED

Кульминацией безумия стали дисплеи на всем подряд. Кулер MSI MPG COREFROZR AP17 получил 6-дюймовый экран, а FSP Zenfan (2025) разместил его прямо в корпусе вентилятора. Но самый эпичный пример — мышь Turtle Beach MC7 с сенсорным экраном для отображения патронов и температуры, а также клавиатура Finalmouse Centerpiece с 1440p-дисплеем под прозрачными клавишами.

Finalmouse Centerpiece

И, конечно, мониторы. Пионером была Philips с технологией Ambilight в телевизоре 42PF9986 (2004). В 2007 году появилась четырехсторонняя Ambilight 3, а сейчас Philips Evnia использует Ambiglow, подстраивая подсветку под происходящее на экране.

Philips Evnia 32M2N8900X

Спасибо, что были с нами на этом световом шоу. Надеюсь, вы узнали что-то новое и, возможно, по-новому взглянули на свою собственную систему. А если нет — всегда можно выключить подсветку и сосредоточиться на главном: производительности, стабильности и удовольствии от игры. Одно другому не мешает. Света вам, удачных сборок и низких температур!