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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Многолетний температурный рекорд побит на выходных в Калининградской области
И то ли ещё будет, судя по тенденции с аномальной жарой в Европе.
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Практически по всей Европе продолжает царствовать аномальная жара, и вполне естественно, учитывая её географическое положение, что в Калининградской области ситуация аналогичная. Так, сегодня центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Калининградской области сообщил о том, что в регионе побит многолетний температурный рекорд: метеостанция в городе Мамоново зафиксировала температуру в +36 градусов по Цельсию.

Источник изображения: ChatGPT.

Что подразумевается под термином «многолетний», в исходном материале не уточняется. Учитывая, что аномальная жара в Европе повторяется регулярно, вряд ли речь идёт о десятках лет, и уж тем более за всю историю наблюдений — иначе бы формулировки были выбраны соответствующие. К тому же, пока адская жара из Старого Света не отступает, поэтому не исключено, что новые рекорды не за горами.

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Следует отметить, что частично европейское пекло уже на этой неделе доберётся и до центральных регионов России. Столбики термометра завтра обещают перевалить за +26 градусов, а к четвергу и вовсе превысить +29 градусов. Дальше синоптики прогнозируют установление более мягкой температуры. Но поскольку предсказывать погоду на столь длительный период — это практически то же самое, что гадать на кофейной гуще, то следует готовиться к разным вариантам развития событий.

#россия #погода
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