Фанаты GTA VI в опасности: мошенники продают фейковый ранний доступ и крадут банковские данные.

Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI достиг пика, и этим уже вовсю пользуются киберпреступники. Хотя официальный релиз на консолях запланирован лишь на 19 ноября 2026 года, а предзаказы еще даже не стартовали, эксперты по безопасности фиксируют массовое появление фейковых сайтов. Мошенники предлагают несуществующие VIP-ключи и бета-доступ, но вместо долгожданной игры пользователи получают украденные банковские данные и зараженные устройства.

Источник изображения: Malwarebytes

Специалисты из Malwarebytes и NordVPN предупреждают о скоординированной атаке. Злоумышленники создают ресурсы, обещающие эксклюзивный ранний доступ к одной из самых ожидаемых игр десятилетия. Схемы обмана варьируются от прямого хищения денег до сбора личной информации, причем жертвы часто расстаются с данными еще до того, как поймут, что никакого продукта не существует.

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Механика обмана выглядит пугающе убедительно. Некоторые сайты требуют оплату в несколько сотен долларов криптовалютой за так называемый VIP-ключ бета-теста. Такой способ оплаты выбран не случайно: после подтверждения транзакции вернуть средства или оспорить операцию практически невозможно. Эксперт Malwarebytes Стефан Дасич отмечает, что GTA VI стала "идеальной приманкой". Тринадцать лет ожидания новой части франшизы, продавшейся сотнями миллионов копий, создали уровень нетерпения, которым преступники умело манипулируют.

Техническое исполнение мошеннических ресурсов также вышло на новый уровень. По словам Джеральда Касулиса из NordVPN, злоумышленники активно используют искусственный интеллект для копирования официального стиля Rockstar. Подделанные письма и сайты выглядят настолько профессионально, что обманывают даже опытных геймеров. Для создания ложного ощущения причастности на страницах часто используются фразы вроде "помогите нам построить Vice City", имитирующие инсайдерскую рассылку.

Особую опасность представляют предложения скачать раннюю сборку игры. Исследователи обнаружили фейковый файл под названием GTA Mobile 6, который на самом деле является вредоносным ПО. Этот софт предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству жертвы, нередко обходя антивирусную защиту. NordVPN связала часть этих доменов с крупной сетью, известной распространением банковских троянов, стилеров и программ-вымогателей. Другие варианты сайтов просто собирают имена, адреса, даты рождения и учетные данные GTA для последующей перепродажи в даркнете. Примечательно, что многие ресурсы нацелены на пользователей ПК и Android, хотя Rockstar официально даже не подтверждала существование версий для этих платформ.

Жертвами становятся не только наивные новички. Эксперты подчеркивают, что мошенники эксплуатируют не отсутствие знаний, а эмоции: срочность и любопытство. Желание оказаться первым перевешивает критическое мышление независимо от возраста и опыта игрока. Молодые геймеры и те, кто плохо знаком с официальными процедурами предзаказа, действительно находятся в зоне повышенного риска, но обмануть могут любого, кто потерял бдительность в погоне за хайпом.

Ни одна из компаний пока не располагает точными данными о количестве пострадавших или сумме ущерба. Rockstar Games также не ответила на запросы о комментариях относительно текущей волны мошенничества.

Исследователи безопасности призывают всех, кто увидит предложение раннего доступа к GTA VI, остановиться и перепроверить источник перед вводом любых данных. Если вы уже успели передать платежную информацию или пароли, необходимо немедленно сменить учетные данные и связаться с банком. Помните, что криптовалютные переводы необратимы, а официальные каналы коммуникации Rockstar никогда не требуют оплаты через сомнительные сторонние сервисы.