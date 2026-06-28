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Global_Chronicles
Вождение с МКПП обеспечивает мозгу ежедневную тренировку, которую АКПП просто не может обеспечить
Нейробиолог из Японии уверен, что управление автомобилем с механической коробкой передач задействует префронтальную кору головного мозга активнее, чем езда с автоматической трансмиссией.
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Профессор Рюта Кавасима руководит исследованиями в области нейровизуализации в Институте развития, старения и рака Университета Тохоку. Его научные разработки легли в основу игр Brain Age от Nintendo, разошедшихся миллионными тиражами. В этих играх мозг рассматривается как мышца, которая реагирует на физические упражнения.

Изображение: Сarscoops

Японское издание Best Car Web опубликовало данные его нового исследования. Вождение автомобиля с механической коробкой передач активирует префронтальную кору головного мозга. Этот участок отвечает за память, внимание и принятие решений.

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За рулем машины с механической коробкой передач водитель одновременно оценивает скорость, отпускает сцепление, переключает передачу и регулирует дроссельную заслонку. Все эти действия происходят в один момент. Поддержание их координации требует постоянного контроля внимания от секунды к секунде.

В Японии население стареет быстро. Ежедневная обработка такого объема информации служит для мозга низкоинтенсивной тренировкой. Стимуляция нейронных связей помогает сохранять когнитивные функции. При поездках на автоматической или полуавтономной машине водитель остаётся пассивным. Мозг не получает аналогичной нагрузки.

При этом механические коробки передач стремительно теряют популярность в Японии. По данным Best Car, на них приходится всего 1–2% продаж новых автомобилей. Автоматические трансмиссии занимают доминирующее положение.

#акпп #автоматическая коробка передач #мкпп #когнитивные функции #механическая коробка передач
Источник: carscoops.com
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