Масштабное исследование подтвердило универсальность связи между человеком и собакой по всему миру...

Взаимоотношения и способы коммуникации между людьми и собаками остаются одинаковыми в совершенно разных культурах и не зависят от того, является ли животное домашним питомцем или рабочей гончей. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Friedrich-Schiller-Universität Jena) и Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie). Научная работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Автор изображения: freepic.diller

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Большинство прежних когнитивных тестов проводились только на собаках из западных промышленно развитых стран, где животные живут в домах как компаньоны. Чтобы расширить выборку, специалисты протестировали 164 пары владельцев и охотничьих собак в пяти кардинально отличающихся регионах: Вануату, Монголии, Мадагаскаре, Перу и сельской Германии. Биологи провели серию из шести поведенческих экспериментов, проверяя послушание животных, их реакцию на жесты, способность предупреждать хозяина об опасности и искать подсказки в незнакомых ситуациях.

Эксперименты показали, что во всех пяти обществах собаки одинаково успешно понимают человеческие указательные жесты при поиске скрытой пищи и используют реакцию хозяина как источник информации при встрече с пугающими объектами. Анкетирование владельцев также выявило глобальное сходство: более 90 процентов опрошенных во всех странах заявили, что регулярно получают удовольствие от присутствия собаки, могут положиться на нее и рассчитывают на защиту питомца в случае угрозы.

Небольшие локальные различия ученые связали исключительно со спецификой местной дрессировки. Так, немецкие охотничьи собаки быстрее возвращались по призыву и дольше концентрировались на хозяине из-за строгой подготовки к племенным экзаменам. Жители Вануату при этом лучше остальных считывали сигналы своих собак, так как в местных густых лесах охота на диких кабанов напрямую зависит от невербального понимания пса. По мнению авторов, базовые когнитивные механизмы сотрудничества сформировались еще на заре одомашнивания собак около 30 тысяч лет назад и легко адаптируются к любому укладу жизни.