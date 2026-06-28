Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Связь между человеком и собакой оказалась одинаковой во всех культурах мира
Масштабное исследование подтвердило универсальность связи между человеком и собакой по всему миру...
реклама

Взаимоотношения и способы коммуникации между людьми и собаками остаются одинаковыми в совершенно разных культурах и не зависят от того, является ли животное домашним питомцем или рабочей гончей. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Friedrich-Schiller-Universität Jena) и Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie). Научная работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Автор изображения: freepic.diller

реклама

Большинство прежних когнитивных тестов проводились только на собаках из западных промышленно развитых стран, где животные живут в домах как компаньоны. Чтобы расширить выборку, специалисты протестировали 164 пары владельцев и охотничьих собак в пяти кардинально отличающихся регионах: Вануату, Монголии, Мадагаскаре, Перу и сельской Германии. Биологи провели серию из шести поведенческих экспериментов, проверяя послушание животных, их реакцию на жесты, способность предупреждать хозяина об опасности и искать подсказки в незнакомых ситуациях.

Эксперименты показали, что во всех пяти обществах собаки одинаково успешно понимают человеческие указательные жесты при поиске скрытой пищи и используют реакцию хозяина как источник информации при встрече с пугающими объектами. Анкетирование владельцев также выявило глобальное сходство: более 90 процентов опрошенных во всех странах заявили, что регулярно получают удовольствие от присутствия собаки, могут положиться на нее и рассчитывают на защиту питомца в случае угрозы.

Небольшие локальные различия ученые связали исключительно со спецификой местной дрессировки. Так, немецкие охотничьи собаки быстрее возвращались по призыву и дольше концентрировались на хозяине из-за строгой подготовки к племенным экзаменам. Жители Вануату при этом лучше остальных считывали сигналы своих собак, так как в местных густых лесах охота на диких кабанов напрямую зависит от невербального понимания пса. По мнению авторов, базовые когнитивные механизмы сотрудничества сформировались еще на заре одомашнивания собак около 30 тысяч лет назад и легко адаптируются к любому укладу жизни.

#наука #исследование #человек #домашние животные #собака
Источник: phys.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшая ГЭС в России достигла максимального значения мощности за весь период эксплуатации
McMurtry показала тизер серийного электромобиля с вентилятором прижимной силы в 2 т за 1,32 млн $
Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
В России готовятся к замене французского авиадвигателя SaM-146 на ПД-8 в старых версиях Суперджета
На побережье Северного моря найдена почти целая САУ StuG III времён Второй мировой
Ростех впервые показал созданные в 1980-х годы прототипы автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ Х
Мощность PL2 процессоров Intel Nova Lake-S с двумя вычислительными плитками может достигать 474 Вт
Защищённый смартфон RugOne Xever 8 предлагает мощный динамик SonicX с максимальной акустической мощностью 117 дБ
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека
Сотрудница ФБР выходит на след серийной убийцы в трейлере криминального триллера «Ярость»
Импортозамещённый «Суперджет» вызвал огромный интерес на авиасалоне в индийском Хайдарабаде
Новый Bentley за $250.000 получит информационно-развлекательную систему с визуальным эффектом таяния
Netflix анонсировал премьеру шведского криминального триллера «Кровавая жертва»
В американском Йеллоустоне из ниоткуда появилась странная кипящая яма
AMD Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition был распродан в первые часы и появился на eBay по $540–750
Вице-президент Apple Пол Майд уходит в OpenAI для создания аппаратного подразделения
Ростех показал прототипы ВАЗ-2110 и ВАЗ-X, которые могли изменить историю отечественного автопрома
Кроссовер Росатома Voyt SUV получил кузов из углекомпозита, батарею на 32 кВт•ч и запас хода 300 км
В России появится крупнейший в стране завод по переработке отработавшего ядерного топлива
Инсайдер: Бюджетные iPhone 18 получат 9 ГБ оперативки и процессор A20

Популярные статьи

От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter