В 2003 году в пятом выпуске комикса «Танос» безумный титан нанёс Галактусу удар такой сокрушительной силы, что с Пожирателя миров слетел его шлем. Это казалось победой, но через секунду гигант поднялся целым и невредимым, а испуганный Танос стал умолять о пощаде. Без перчатки с Камнями Бесконечности фиолетовый титан не просто слабее этого космического бога — они находятся в принципиально разных весовых категориях. И за этой разницей скрывается тайна, которая полностью меняет представление о балансе сил во Вселенной.

Трагедия ушедшего мира: как рождается космический бог

Те, кто знаком с комиксами лишь поверхностно, часто воспринимают Галактуса как огромного злодея в странных доспехах. На самом деле он единственный выживший представитель цивилизации, которая существовала до Большого взрыва. Его когда-то звали Галан. Он жил на планете Таа, чья наука, архитектура и культура опережали всё, что мы можем себе представить сегодня. Когда его вселенная начала сжиматься в космическое яйцо, уничтожая всё живое на своём пути, Галан направил свой исследовательский корабль в самый эпицентр катастрофы.

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Marvel

Вместо немедленной гибели произошло нечто непостижимое. Разум умирающего космоса соединился с разумом и телом смертного исследователя, наделив его безграничной Космической Силой. Миллиарды лет он зрел внутри гигантского защитного кокона, пока новый мир развивался, расширялся и остывал. Наружу он вышел уже не человеком, а Галактусом — фундаментальной константой природы, необходимой для поддержания вселенского баланса.

Для него жизненно необходимо поглощать жизненную энергию целых миров, чтобы просто поддерживать своё существование. Он не испытывает гнева или ненависти к тем, чьи планеты он превращает в безжизненный прах. Это похоже на то, как человек не испытывает неприязни к траве, когда наступает на неё. Но за этой трагической судьбой вечно голодного скитальца скрывается мощь, которую невозможно измерить обычными физическими законами.

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Именно эта колоссальная природа делает Галактуса абсолютно недосягаемым для большинства обитателей космоса. Даже те, кто считает себя полубогами, меркнут на его фоне. Но как с этой стихийной силой соотносится самый опасный стратег вселенной?

Океан космической силы против клеток безумного титана

Если подробно разобрать физиологию Таноса, то он, при всей своей невероятной мощи, остаётся обычным биологическим существом. Он принадлежит к расе Вечных, изменённых генетическими экспериментами древних богов-Целестиалов. Из-за редкого дефекта генов, известного как синдром Девианта, он получил свою фирменную фиолетовую кожу, огромный рост и колоссальную мышечную массу. Его тело невероятно прочно, его разум — один из лучших в известном космосе, а мышцы способны выдерживать прямые удары Тора. Но Танос смертен, его клетки подчиняются законам биологии, а его сила имеет чёткий физический предел.

Галактус устроен совершенно иначе. То, что мы видим как гиганта в фиолетово-синей броне, — лишь ментальная проекция, которую наш разум создаёт для восприятия непостижимого. Каждый вид во Вселенной видит его похожим на себя: люди видят его гигантским человеком, инсектоиды — огромным жуком. Его доспехи служат лишь одной цели: сдерживать бушующую внутри него энергию, чтобы она мгновенно не выжгла целую звездную систему.

Тот самый неповторимый запах бумажных страниц и яркие глянцевые обложки помнит каждый, кто в конце девяностых бегал к газетным киоскам за первыми русскими переводами комиксов. На разворотах тех журналов Серебряный Сёрфер казался вершиной могущества, способным в одиночку уничтожать флотилии пришельцев. Но мало кто из нас тогда понимал, что этот всемогущий серебряный всадник — всего лишь скромный слуга, получивший крошечную каплю от безграничного океана силы Галактуса.

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Эта сила позволяет Пожирателю миров манипулировать материей на субатомном уровне, мгновенно телепортировать целые галактики и искажать саму ткань пространства. Танос может тренироваться миллионы лет, но он никогда не сможет вырастить внутри себя источник энергии такого масштаба. И когда этот океан сталкивается с упрямым титаном лицом к лицу, финал обычно предсказуем.

Marvel

Тот самый бой, где гордость титана была растоптана

В официальных комиксах их открытые противостояния без использования внешних артефактов вроде Камней Бесконечности можно пересчитать по пальцам одной руки. Но самое яркое и показательное столкновение произошло, когда Танос попытался заблокировать Галактусу доступ к одной из обитаемых планет. Безумный титан готовился к этой встрече долгие месяцы, используя все свои ресурсы. Он модернизировал свои персональные силовые щиты, перегрузил генераторы кораблей и настроил бортовое оружие на максимальную разрушительную частоту.

Когда Галактус приблизился, Танос выплеснул на него всю доступную ему технологическую мощь в одном концентрированном залпе. Взрыв был такой колоссальной силы, что корабли поддержки разлетелись на атомы, а планета под ними содрогнулась. Галактус действительно пошатнулся, а его огромный шлем сорвало с головы ударной волной. Танос на долю секунды поверил в то, что совершил невозможное и одолел космического бога.

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Но радость титана была недолгой. Уже в следующий миг великан поднялся во весь рост, на его лице не было ни единой царапины — только ледяной, всепоглощающий гнев.

Одним коротким импульсом своей воли Галактус разорвал все силовые поля Таноса в клочья, превратив его хвалёную броню в бесполезный лом. Безумный титан оказался на коленях, прижатый к потрескавшейся земле невероятным гравитационным давлением. Ему пришлось произнести слова, которые уязвили его гордость сильнее любого физического увечья: «Галактус, умоляю, останови свою руку! Я молю тебя выслушать меня!». Сам создатель Таноса, легендарный сценарист Джим Старлин, позже прямо подтвердил: без дополнительных источников силы титан находится на несколько ступеней ниже Пожирателя миров.

Величайшее унижение Пожирателя: когда ум побеждает силу

И всё же Танос не был бы самым опасным существом в галактике, если бы полагался исключительно на грубую силу своих кулаков. Его главное оружие — не физическая мощь, а абсолютное отсутствие моральных ограничений и выдающийся тактический интеллект. Понимая, что в честном поединке один на один ему никогда не победить, титан научился использовать слабости своего соперника. Самая главная и уязвимая сторона космического бога — его постоянный, изнуряющий голод, который временами делает его слабым и беззащитным.

Во время масштабной космической катастрофы, известной как «Аннигиляция», Танос показал свою истинную, пугающую натуру. Вместо того чтобы вступать в открытый конфликт, он заключил временный союз с жуткими древними божествами бездны. Дождавшись момента, когда Галактус будет максимально истощён долгими поисками энергии, они напали на него превосходящими силами и заковали в особые технологические цепи.

Космического бога превратили в живую батарею для огромного межзвёздного оружия. Танос подключил его энергетические каналы к преобразователям своей станции, выкачивая чистую Космическую Силу для уничтожения целых миров. Это был триумф разума над чистой стихией, показавший, что интеллект титана способен подчинить себе даже законы природы. Но подобные игры с фундаментальными силами всегда ведут к тому, что на кону оказывается существование всей реальности.

Смертельная ошибка: почему мир погибнет без своего палача

Marvel

Многие читатели часто задаются резонным вопросом: если Галактус несёт столько горя и разрушений, почему другие могущественные существа не объединятся и не уничтожат его навсегда? Ответ на этот вопрос кроется в сложной и хрупкой экосистеме вселенной Marvel. Галактус — это не просто космический паразит или стихийное бедствие, а важнейший элемент поддержания жизни.

Внутри его энергетического тела заперта древняя и ужасающая сущность по имени Абраксас. Это живое воплощение абсолютного разрушения и хаоса. Пока Галактус жив, здоров и регулярно питается энергией планет, эти невидимые оковы остаются прочными. Если Пожиратель миров погибнет, Абраксас мгновенно вырвется на свободу и уничтожит не просто несколько планет, а всю мультивселенную до последнего атома.

Кроме того, Галактус выполняет роль космического аккумулятора. В самом конце жизненного цикла вселенной он должен будет отдать всю накопленную за миллиарды лет энергию назад, чтобы спровоцировать новый Большой взрыв. Именно этот взрыв даст жизнь следующему циклу мироздания, запустив эволюцию с самого начала.

Танос уничтожает миллиарды жизней ради своей безумной философии или чтобы привлечь внимание госпожи Смерти. Его разрушения эгоистичны, жестоки и не несут никакой пользы для космоса. Галактус же — это санитар вселенной, необходимый орган огромного живого организма. Без его пугающей работы мир погрузится в первозданный хаос гораздо быстрее, чем от любого щелчка пальцев в золотой перчатке.

В конечном итоге, сравнивать чистую силу Таноса и Галактуса — это как сопоставлять гениального шахматиста и разрушительное землетрясение. Шахматист может построить прочное убежище, запастись ресурсами и переждать катастрофу в безопасном месте. Но он никогда не сможет поставить мат тектонической плите.