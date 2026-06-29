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Ту-214 станет на 2,5 тонны легче и сможет перевозить до 220 пассажиров
Конструкторы Казанского авиазавода намерены увеличить количество пассажирских кресел до 220. В перспективе появится и версия Ту-214М с принципиально новой кабиной.
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Лайнер Ту-214 вступает в новую фазу своего развития. Помимо увеличения производственных темпов на Казанском авиационном заводе, инженеры активно прорабатывают концепцию глубокого обновления воздушного судна. Приоритетное направление работ — сокращение конструкционной массы. По оценкам специалистов, вес самолёта удастся уменьшить почти на 2,5 тонны, что положительно скажется на топливной эффективности и лётных характеристиках.

Изображение: Flux

Параллельно ведётся поиск оптимальной конфигурации пассажирского салона. В текущей версии лайнер берёт на борт порядка 210 человек в зависимости от компоновки. Однако в обновлённом варианте разработчики планируют довести эту цифру до 220 посадочных мест, что позволит повысить коммерческую отдачу от каждой перевозки.

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Отдельным направлением значится создание модернизированной модификации Ту-214М. Её главное отличие — отказ от трёхчленного экипажа в пользу двух пилотов. Такое решение приближает российский самолёт к актуальным мировым стандартам, где в кабине остаются только командир и второй пилот, а функции бортинженера и штурмана автоматизированы. По данным инсайдеров, работы над двухпилотной кабиной ведутся уже не первый год.

В конструкторском бюро «Туполева» уточняют, что для облегчения машины планируется пересмотреть бортовое радиоэлектронное оборудование, уменьшить избыточность в системе управления полётом и расширить применение композитных материалов.

Все преобразования происходят на фоне кадровых изменений: недавно на должность заместителя управляющего директора ПАО «Туполев» назначен Рамиль Ахмадеев, который будет курировать всю производственную цепочку Ту-214 на Казанском авиазаводе.

#россия #импортозамещение #ростех #гражданская авиация #оак #ту-214 #объединённая авиастроительная корпорация #каз #казанский авиационный завод
Источник: www1.ru
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