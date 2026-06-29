Видеокарты прошлых поколений продолжают интересовать геймеров в связи с кризисом на компьютерном рынке, поэтому эксперт YouTube-канала Iceberg Tech решил сравнить две модели среднего класса разных годов, GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ и GeForce RTX 5060 8 ГБ, которые работали совместно с процессором для платформы AM4.
Для своих тестов он собрал ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5500X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- 007 First Light (высокие настройки, DLAA): RTX 3060 Ti – 59 fps/44 fps, RTX 5060 – 68 fps/51 fps
- Forza Horizon 6 (высокие настройки, RT, DLAA): RTX 3060 Ti – 83 fps/70 fps, RTX 5060 – 105 fps/77 fps
- Resident Evil Requiem (пресет Normal, DLAA): RTX 3060 Ti – 87 fps/62 fps, RTX 5060 – 101 fps/67 fps
- Resident Evil Requiem (пресет Normal, RT вкл., DLAA): RTX 3060 Ti – 64 fps/52 fps, RTX 5060 – 75 fps/56 fps
- Crimson Desert (низкие настройки, DLAA): RTX 3060 Ti – 53 fps/45 fps, RTX 5060 – 71 fps/55 fps
- Crimson Desert (высокие настройки, RT вкл., DLAA): RTX 3060 Ti – 43 fps/35 fps, RTX 5060 – 57 fps/43 fps
- Crimson Desert (высокие настройки, RT+RR вкл., DLAA): RTX 3060 Ti – 18 fps/16 fps, RTX 5060 – 24 fps/21 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (высокие настройки, DLAA): RTX 3060 Ti – 65 fps/57 fps, RTX 5060 – 76 fps/64 fps
- Fatekeeper (высокие настройки): RTX 3060 Ti – 75 fps/50 fps, RTX 5060 – 89 fps/19 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, DLSS Legacy): RTX 3060 Ti – 72 fps/61 fps, RTX 5060 – 112 fps/98 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, DLSS Transformer): RTX 3060 Ti – 68 fps/60 fps, RTX 5060 – 104 fps/85 fps
- The Last of Us Part II (высокие настройки, DLAA Legacy): RTX 3060 Ti – 87 fps/75 fps, RTX 5060 – 100 fps/83 fps
- The Last of Us Part II (высокие настройки, DLAA Transformer): RTX 3060 Ti – 83 fps/71 fps, RTX 5060 – 95 fps/81 fps
- ARC Raiders (высокие настройки, RT вкл., DLAA): RTX 3060 Ti – 95 fps/60 fps, RTX 5060 – 117 fps/71 fps
- Battlefield 6 (низкие настройки, DLAA): RTX 3060 Ti – 119 fps/81 fps, RTX 5060 – 139 fps/97 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (максимальные настройки, RT, DLAA): RTX 3060 Ti – 80 fps/55 fps, RTX 5060 – 92 fps/65 fps
В целом, обе видеокарты в паре с Ryzen 5 5500X3D способны обеспечить плавный игровой процесс во всех представленных играх, хотя не всегда на высоких настройках графики. При этом RTX 5060 обходит RTX 3060 Ti во всех случаях — она быстрее более старой модели на 15-33 %, в зависимости от игры и качества графической составляющей.