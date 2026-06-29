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Эксперт сравнил RTX 3060 Ti и RTX 5060 в паре с Ryzen 5 5500X3D в ряде современных игр
Сборку снабдили 32 ГБ ОЗУ DDR4.
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Видеокарты прошлых поколений продолжают интересовать геймеров в связи с кризисом на компьютерном рынке, поэтому эксперт YouTube-канала Iceberg Tech решил сравнить две модели среднего класса разных годов, GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ и GeForce RTX 5060 8 ГБ, которые работали совместно с процессором для платформы AM4.

Источник фото: Amazon

Для своих тестов он собрал ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5500X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • 007 First Light (высокие настройки, DLAA): RTX 3060 Ti – 59 fps/44 fps, RTX 5060 – 68 fps/51 fps
  • Forza Horizon 6 (высокие настройки, RT, DLAA): RTX 3060 Ti – 83 fps/70 fps, RTX 5060 – 105 fps/77 fps
  • Resident Evil Requiem (пресет Normal, DLAA): RTX 3060 Ti – 87 fps/62 fps, RTX 5060 – 101 fps/67 fps
  • Resident Evil Requiem (пресет Normal, RT вкл., DLAA): RTX 3060 Ti – 64 fps/52 fps, RTX 5060 – 75 fps/56 fps
  • Crimson Desert (низкие настройки, DLAA): RTX 3060 Ti – 53 fps/45 fps, RTX 5060 – 71 fps/55 fps
  • Crimson Desert (высокие настройки, RT вкл., DLAA): RTX 3060 Ti – 43 fps/35 fps, RTX 5060 – 57 fps/43 fps
  • Crimson Desert (высокие настройки, RT+RR вкл., DLAA): RTX 3060 Ti – 18 fps/16 fps, RTX 5060 – 24 fps/21 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (высокие настройки, DLAA): RTX 3060 Ti – 65 fps/57 fps, RTX 5060 – 76 fps/64 fps
  • Fatekeeper (высокие настройки): RTX 3060 Ti – 75 fps/50 fps, RTX 5060 – 89 fps/19 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, DLSS Legacy): RTX 3060 Ti – 72 fps/61 fps, RTX 5060 – 112 fps/98 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, DLSS Transformer): RTX 3060 Ti – 68 fps/60 fps, RTX 5060 – 104 fps/85 fps
  • The Last of Us Part II (высокие настройки, DLAA Legacy): RTX 3060 Ti – 87 fps/75 fps, RTX 5060 – 100 fps/83 fps
  • The Last of Us Part II (высокие настройки, DLAA Transformer): RTX 3060 Ti – 83 fps/71 fps, RTX 5060 – 95 fps/81 fps
  • ARC Raiders (высокие настройки, RT вкл., DLAA): RTX 3060 Ti – 95 fps/60 fps, RTX 5060 – 117 fps/71 fps
  • Battlefield 6 (низкие настройки, DLAA): RTX 3060 Ti – 119 fps/81 fps, RTX 5060 – 139 fps/97 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (максимальные настройки, RT, DLAA): RTX 3060 Ti – 80 fps/55 fps, RTX 5060 – 92 fps/65 fps
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В целом, обе видеокарты в паре с Ryzen 5 5500X3D способны обеспечить плавный игровой процесс во всех представленных играх, хотя не всегда на высоких настройках графики. При этом RTX 5060 обходит RTX 3060 Ti во всех случаях — она быстрее более старой модели на 15-33 %, в зависимости от игры и качества графической составляющей.

#geforce rtx 3060 ti #geforce rtx 5060
Источник: youtube.com
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