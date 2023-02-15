AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
Adrenalin 23.2.1 WHQL
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Наконец-то AMD выпустила первое обновление драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL и в лагере красных будет праздник (или нет). Обновление включает оптимизацию для игр "Forspoken" и "Dead Space" (2023), с улучшением производительности до 7% при разрешении 4K с использованием графического процессора RX 6950 XT (почему указан только он, загадка). Кроме того, драйверы включают новый компилятор IREE, использующий интерфейс MLIR на Vulkan, а также новые расширения Vulkan API. Обновление также включает оптимизации, которые ранее были выпущены только для серии RX 7000 - Marvel's Spider-Man Remastered и Hogwarts Legacy, а также улучшения производительности для игр, выпущенных в течение последних шести месяцев.
Это обновление также решает несколько проблем, включая ошибку "Delayed Write Failed" в Windows 11 22H2, низкую производительность в SpaceEngine, артефакты изображения в разделе Points Shop в Steam, а также проблемы с запуском игр Door Kickers 2, Baldur's Gate (Vulkan), Emergency 4 и Sea of Thieves. Драйверы совместимы со всеми свежими и не очень линейками видеокарт - RX 400, RX 500, RX Vega, RX 5000, RX 6000 и RX 7000.
Добавлена поддежка\улучшения:
- Повышение производительности Forspoken @ 4k до 7% на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-524.
- Добавлены оптимизации для Dead Space Remake
- Компилятор IREE, использующий интерфейс MLIR на Vulkan.
- Дополнительные расширения Вулкан.
- Графические процессоры Radeon RX серии 6000 теперь поддерживают недавно представленные возможности потоковой передачи, включая переключение предварительного фильтра, функцию предварительного анализа и технологию CAML.
Оптимизация игр:
- Повышение производительности до 4% для Marvel's Spider-Man Remastered @ 4k с использованием на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-518.
- Повышение производительности до 3% для Sniper Elite 5 @ 4k на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-519.
- Повышение производительности Shadow of the Tomb Raider @ 4k до 6 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-520.
- Повышение производительности для Quake II RTX @ 4k до 7 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-521.
- Повышение производительности Hitman 3 при 4k до 4 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-522.
- Повышение производительности до 6% для «Стражей Галактики» при разрешении 4k на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-523.
- Увеличение производительности до 19% для F1 2022 @ 4k на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-525.
- Повышение производительности DOOM Eternal @ 4k до 9 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-526.
- Повышение производительности в Borderlands 3 при 4k на 4 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-527.
- Повышение производительности Hogwarts Legacy @ 4K до 4 % на Radeon RX 6950 XT и Radeon 7900 XTX по сравнению с предыдущей версией (22.11.2 для 6950 XT, 23.1.2). Для 7900 XTX - RS-530.
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Пофикшенные баги:
- AMD: Adrenalin Edition может не запускаться с сообщением об ошибке «Ошибка отложенной записи» в Microsoft Windows 11 версии 22H2.
- Во время игры в SpaceEngine может наблюдаться низкая производительность и долгое время загрузки.
- Артефакты могут наблюдаться при прокрутке магазина очков в STEAM на графических процессорах серии Radeon RX 6000.
- Падение производительности может наблюдаться во время воспроизведения Fortnite и YouTube с включенной вертикальной синхронизацией на некоторых видеокартах AMD, таких как AMD Radeon RX 5700 XT.
- Во время игры в Door Kickers 2 могут наблюдаться вылеты или сбои игры.
- Отсутствующие или мерцающие текстуры могут наблюдаться во время игры в Emergency 4.
- Сбой приложения может наблюдаться при запуске Baldur's Gate 3 с использованием Vulkan API на графических процессорах серии Radeon RX 7000.
- Статтеры могут наблюдаться при игре в Sea of Thieves на графических процессорах серии Radeon RX 6000 и выше.
- Вылеты могут наблюдаться при игре в Battlefield 4 с параметрами качества постобработки, установленными на высокое или ультра на графических процессорах серии Radeon RX 6000 и выше.
- Белую листву можно наблюдать во время игры в Hogwarts Legacy на графических процессорах серии Radeon RX 7000.
- Периодическое зависание системы или мерцание пользовательского интерфейса может происходить, когда два видео одновременно воспроизводятся с использованием браузеров на основе Chrome на некоторых конфигурациях с несколькими дисплеями.
Не пофикшенные баги:
- При использовании некоторых дисплеев с высоким разрешением и высокой частотой обновления на графических процессорах серии Radeon RX 7000 иногда наблюдалось высокое энергопотребление в режиме ожидания.
- Во время игрового процесса, а также при воспроизведении видео с некоторыми расширенными конфигурациями дисплея на графических процессорах серии Radeon RX 7000 могут наблюдаться заикания видео или падение производительности.
- При открытии пакетов Premium Gold в EA SPORTS FIFA 23 может наблюдаться сбой приложения.
- Некоторые игры или приложения виртуальной реальности могут иметь более низкую производительность, чем ожидалось, на графических процессорах серии Radeon RX 7000.
- После обновления драйвера на некоторых ноутбуках с гибридной графикой может наблюдаться всплывающее окно AMD Bug Report Tool или зависание системы. Пользователям рекомендуется использовать вариант установки с заводским сбросом в качестве обходного пути.
- Баги и вылеты могут кратковременно наблюдаться при перемещении видео Netflix между дисплеями или сворачивании в полноэкранный режим на некоторых продуктах AMD, таких как AMD Ryzen 7 6800U.
- Возможно кратковременное искажение изображения при переключении между видео и игрой.
Что можно сказать по поводу нового драйвера? Я пользовался в последнее время настроенным 22Q4 и не знал проблем. Переходить на новый драйвер? Думаю стоит немного повременить и дождаться большого количества отзывов, покурить информацию на форумах, чтобы не заиметь головной боли в спешке.
AMD выполнила свое обещание и, надеюсь, также оперативно будет решать возникающие проблемы, потому что их накопилось очень немалое количество. Одно дело, когда у Вас растут руки из правильного места - то не более получаса и система у Вас будет работать стабильно и без проблем. Но для обычных пользователей всё ещё существует определённое количество неудобств. Особенно, когда они ожидают предсказуемости работы ПО - поставил видеокарту, поставил драйвер и пользуешься.
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