За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Adrenalin 23.2.1 WHQL

реклама

Наконец-то AMD выпустила первое обновление драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL и в лагере красных будет праздник (или нет). Обновление включает оптимизацию для игр "Forspoken" и "Dead Space" (2023), с улучшением производительности до 7% при разрешении 4K с использованием графического процессора RX 6950 XT (почему указан только он, загадка). Кроме того, драйверы включают новый компилятор IREE, использующий интерфейс MLIR на Vulkan, а также новые расширения Vulkan API. Обновление также включает оптимизации, которые ранее были выпущены только для серии RX 7000 - Marvel's Spider-Man Remastered и Hogwarts Legacy, а также улучшения производительности для игр, выпущенных в течение последних шести месяцев.

Это обновление также решает несколько проблем, включая ошибку "Delayed Write Failed" в Windows 11 22H2, низкую производительность в SpaceEngine, артефакты изображения в разделе Points Shop в Steam, а также проблемы с запуском игр Door Kickers 2, Baldur's Gate (Vulkan), Emergency 4 и Sea of Thieves. Драйверы совместимы со всеми свежими и не очень линейками видеокарт - RX 400, RX 500, RX Vega, RX 5000, RX 6000 и RX 7000.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Добавлена поддежка\улучшения:

Повышение производительности Forspoken @ 4k до 7% на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-524.

Добавлены оптимизации для Dead Space Remake

Компилятор IREE, использующий интерфейс MLIR на Vulkan.

Дополнительные расширения Вулкан.

Графические процессоры Radeon RX серии 6000 теперь поддерживают недавно представленные возможности потоковой передачи, включая переключение предварительного фильтра, функцию предварительного анализа и технологию CAML.

Оптимизация игр:

Повышение производительности до 4% для Marvel's Spider-Man Remastered @ 4k с использованием на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-518.

Повышение производительности до 3% для Sniper Elite 5 @ 4k на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-519.

Повышение производительности Shadow of the Tomb Raider @ 4k до 6 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-520.

Повышение производительности для Quake II RTX @ 4k до 7 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-521.

Повышение производительности Hitman 3 при 4k до 4 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-522.

Повышение производительности до 6% для «Стражей Галактики» при разрешении 4k на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-523.

Увеличение производительности до 19% для F1 2022 @ 4k на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-525.

Повышение производительности DOOM Eternal @ 4k до 9 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-526.

Повышение производительности в Borderlands 3 при 4k на 4 % на Radeon ️ RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией 22.11.2 RS-527.

Повышение производительности Hogwarts Legacy @ 4K до 4 % на Radeon RX 6950 XT и Radeon 7900 XTX по сравнению с предыдущей версией (22.11.2 для 6950 XT, 23.1.2). Для 7900 XTX - RS-530.

реклама

Пофикшенные баги:

AMD: Adrenalin Edition может не запускаться с сообщением об ошибке «Ошибка отложенной записи» в Microsoft Windows 11 версии 22H2.

Во время игры в SpaceEngine может наблюдаться низкая производительность и долгое время загрузки.

Артефакты могут наблюдаться при прокрутке магазина очков в STEAM на графических процессорах серии Radeon RX 6000.

Падение производительности может наблюдаться во время воспроизведения Fortnite и YouTube с включенной вертикальной синхронизацией на некоторых видеокартах AMD, таких как AMD Radeon RX 5700 XT.

Во время игры в Door Kickers 2 могут наблюдаться вылеты или сбои игры.

Отсутствующие или мерцающие текстуры могут наблюдаться во время игры в Emergency 4.

Сбой приложения может наблюдаться при запуске Baldur's Gate 3 с использованием Vulkan API на графических процессорах серии Radeon RX 7000.

Статтеры могут наблюдаться при игре в Sea of Thieves на графических процессорах серии Radeon RX 6000 и выше.

Вылеты могут наблюдаться при игре в Battlefield 4 с параметрами качества постобработки, установленными на высокое или ультра на графических процессорах серии Radeon RX 6000 и выше.

Белую листву можно наблюдать во время игры в Hogwarts Legacy на графических процессорах серии Radeon RX 7000.

Периодическое зависание системы или мерцание пользовательского интерфейса может происходить, когда два видео одновременно воспроизводятся с использованием браузеров на основе Chrome на некоторых конфигурациях с несколькими дисплеями.

Не пофикшенные баги:

При использовании некоторых дисплеев с высоким разрешением и высокой частотой обновления на графических процессорах серии Radeon RX 7000 иногда наблюдалось высокое энергопотребление в режиме ожидания.

Во время игрового процесса, а также при воспроизведении видео с некоторыми расширенными конфигурациями дисплея на графических процессорах серии Radeon RX 7000 могут наблюдаться заикания видео или падение производительности.

При открытии пакетов Premium Gold в EA SPORTS FIFA 23 может наблюдаться сбой приложения.

Некоторые игры или приложения виртуальной реальности могут иметь более низкую производительность, чем ожидалось, на графических процессорах серии Radeon RX 7000.

После обновления драйвера на некоторых ноутбуках с гибридной графикой может наблюдаться всплывающее окно AMD Bug Report Tool или зависание системы. Пользователям рекомендуется использовать вариант установки с заводским сбросом в качестве обходного пути.

Баги и вылеты могут кратковременно наблюдаться при перемещении видео Netflix между дисплеями или сворачивании в полноэкранный режим на некоторых продуктах AMD, таких как AMD Ryzen 7 6800U.

Возможно кратковременное искажение изображения при переключении между видео и игрой.

Что можно сказать по поводу нового драйвера? Я пользовался в последнее время настроенным 22Q4 и не знал проблем. Переходить на новый драйвер? Думаю стоит немного повременить и дождаться большого количества отзывов, покурить информацию на форумах, чтобы не заиметь головной боли в спешке.

AMD выполнила свое обещание и, надеюсь, также оперативно будет решать возникающие проблемы, потому что их накопилось очень немалое количество. Одно дело, когда у Вас растут руки из правильного места - то не более получаса и система у Вас будет работать стабильно и без проблем. Но для обычных пользователей всё ещё существует определённое количество неудобств. Особенно, когда они ожидают предсказуемости работы ПО - поставил видеокарту, поставил драйвер и пользуешься.

реклама

Спасибо за внимание!