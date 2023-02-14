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Время покупать видеокарту, пожалуй, пришло. Пора разбивать копилку.

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Введение:

Дженсен Хуанг, соучредитель и генеральный директор Nvidia, высоко оценил ChatGPT, назвав его «моментом iPhone» для искусственного интеллекта и величайшим прорывом в компьютерной индустрии на сегодняшний день. Всплеск популярности генеративных текстовых ИИ, таких как ChatGPT, привел к тому, что компании поспешили интегрировать их в свои приложения/сервисы, что привело к созданию сотен стартапов на основе этой технологии.

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Зачем видеокарты корпорациям и стартапам:

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И как Вы можете предположить - для обучения больших объемов данных требуются вычислительные мощности. Да - это видеокарты. Если мы вспомним недавнюю презентацию Nvidia, в которой 95 процентов времени было уделено технологиям на основе искусственного интеллекта, то паззл складывается очень предсказуемо. Если гиганты в лице Microsoft и им подобных в основном закупают для дата-центров в основном профессиональные решения Quadro, то небольшим стартапам и компаниям недоступны возможности закупки таких мощностей, тем более с дисконтом по контрактам. С учетом бурного роста этой отрасли - повышение цен на видеокарты потребительского сегмента лишь дело времени.

Во время сессии вопросов и ответов в серии выступлений декана Университета Беркли Куртка подчеркнул впечатляющий уровень внедрения ChatGPT: всего за несколько месяцев к нему добавилось 100 миллионов пользователей, что делает его самым быстрорастущим потребительским приложением/сервисом в истории. Хуанг: «Конечно, она может написать стихотворение… она может заполнить электронную таблицу, написать SQL-запрос и выполнить его, написать код на Python, написать Verilog… и если она не сможет сделать этого сегодня, она сможет сделать это когда-нибудь». (На самом деле это была неприкрытая реклама, мол - ребята, есть мощности, пора закупаться).

Намёки:

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Хуанг также рассказал о потенциале подключения API ChatGPT к Excel, PowerPoint, программам редактирования фотографий и многим другим. Он сравнил быстрое распространение ChatGPT с созданием браузеров и запуском iPhone, цитата: «Буквально каждый может запрограммировать компьютер». К слову, сказал он это не просто так. API можно буквально использовать как подобие операционной системы. И разработки в данном направлении уже ведутся.

Оптимистичный взгляд босса Nvidia на ChatGPT неудивителен, учитывая позицию компании как крупного игрока в мире ИИ, производящего как аппаратное, так и программное обеспечение для отрасли. Цена акций Nvidia подскочила на 33% в этом месяце, при этом рост ChatGPT, как ожидается, приведет к росту продаж в размере от 3 до 11 миллиардов долларов в следующем году.

Перспективы:

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Такие компании, как Google, Microsoft и Baidu в Китае, уже интегрировали ChatGPT или аналогичные сервисы в свои продукты, положив начало новой эре искусственного интеллекта. Однако, как и все новые технологии, существуют опасения по поводу потенциального вреда, который может нанести генеративный ИИ, включая распространение ложной информации, содействие мошенничеству и неконтролируемое использование сотрудниками, что уже активно используется.

Если взять статистику использования и популярность запросов в нескольких приложениях, которые используют API от OpenAI, и отбросить нерелевантные запросы по типу "пообщайся со мной как Бэтмен, психолог" и прочее, то на первое место выходят запросы по поводу рерайта, написания эссе, сочинения статей - сфера использования ИИ очень сильно расширяется. Уже тысячи приложений в Appstore и Google Play штурмуют топы рейтингов. Не говоря о старте разработки различных надстроек как для существующего софта, так и для промышленности, микроэлектроники и тд.

Хайп переоценен?

Почему некоторые говорят, что хайп слишком переоценен? Нет, наоборот, он недооценен, так как нейронка, обученная на данных до 2021 старой версии уже делает открытия. Достаточно почитать о открытиях в сфере микроэлектроники (новые способы производства), химия (создание новых материалов), медицина и тд. И это только начало. А для этого начала - огромные мощности необходимы. И здесь также работает одно очень простое правило - кто первый завладеет рынком, тот практически гарантированно будет рулить. И владение этими технологиями потенциально сулит огромные деньги, а соответственно и влияние. По всему миру. Пока одни страны продолжают жить в 19 веке, надеятся, что клепая танки и мечтая о восстановлении империи, перерезая красные ленточки на открытии сельских туалетов и автобусных остановок, думают, что это ключ к успеху, другие же - понимают, что инвестиции в мозги и людей, технологии - ключ к успеху и развитию, а значит и доминированию. Но хватит об этом.

Какой вывод можно сделать? Курс доллара растет. Растут цены. Растет использование новых технологий на основе ИИ. И как мне кажется, самое время разбивать копилку и покупать видеокарту, если вы ещё это до сих пор не сделали.

Спасибо за внимание!