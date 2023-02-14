Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дженсен Хуанг видит перспективы в ChatGPT или очередные намеки на рост цен видеокарт

Сколько можно? Спросите вы. Майнинговые бумы, дефицит полупроводников, проблемы с логистикой. Да, очередная причина роста цен готова.
[ ] для раздела Блоги
2
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Время покупать видеокарту, пожалуй, пришло. Пора разбивать копилку.

реклама

Введение:

Дженсен Хуанг, соучредитель и генеральный директор Nvidia, высоко оценил ChatGPT, назвав его «моментом iPhone» для искусственного интеллекта и величайшим прорывом в компьютерной индустрии на сегодняшний день. Всплеск популярности генеративных текстовых ИИ, таких как ChatGPT, привел к тому, что компании поспешили интегрировать их в свои приложения/сервисы, что привело к созданию сотен стартапов на основе этой технологии.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Зачем видеокарты корпорациям и стартапам:

реклама

И как Вы можете предположить - для обучения больших объемов данных требуются вычислительные мощности. Да - это видеокарты. Если мы вспомним недавнюю презентацию Nvidia, в которой 95 процентов времени было уделено технологиям на основе искусственного интеллекта, то паззл складывается очень предсказуемо. Если гиганты в лице Microsoft и им подобных в основном закупают для дата-центров в основном профессиональные решения Quadro, то небольшим стартапам и компаниям недоступны возможности закупки таких мощностей, тем более с дисконтом по контрактам. С учетом бурного роста этой отрасли - повышение цен на видеокарты потребительского сегмента лишь дело времени.

Во время сессии вопросов и ответов в серии выступлений декана Университета Беркли Куртка подчеркнул впечатляющий уровень внедрения ChatGPT: всего за несколько месяцев к нему добавилось 100 миллионов пользователей, что делает его самым быстрорастущим потребительским приложением/сервисом в истории. Хуанг: «Конечно, она может написать стихотворение… она может заполнить электронную таблицу, написать SQL-запрос и выполнить его, написать код на Python, написать Verilog… и если она не сможет сделать этого сегодня, она сможет сделать это когда-нибудь». (На самом деле это была неприкрытая реклама, мол - ребята, есть мощности, пора закупаться).

Намёки:

реклама

Хуанг также рассказал о потенциале подключения API ChatGPT к Excel, PowerPoint, программам редактирования фотографий и многим другим. Он сравнил быстрое распространение ChatGPT с созданием браузеров и запуском iPhone, цитата: «Буквально каждый может запрограммировать компьютер». К слову, сказал он это не просто так. API можно буквально использовать как подобие операционной системы. И разработки в данном направлении уже ведутся.

Оптимистичный взгляд босса Nvidia на ChatGPT неудивителен, учитывая позицию компании как крупного игрока в мире ИИ, производящего как аппаратное, так и программное обеспечение для отрасли. Цена акций Nvidia подскочила на 33% в этом месяце, при этом рост ChatGPT, как ожидается, приведет к росту продаж в размере от 3 до 11 миллиардов долларов в следующем году.

Перспективы:

реклама

Такие компании, как Google, Microsoft и Baidu в Китае, уже интегрировали ChatGPT или аналогичные сервисы в свои продукты, положив начало новой эре искусственного интеллекта. Однако, как и все новые технологии, существуют опасения по поводу потенциального вреда, который может нанести генеративный ИИ, включая распространение ложной информации, содействие мошенничеству и неконтролируемое использование сотрудниками, что уже активно используется.

Если взять статистику использования и популярность запросов в нескольких приложениях, которые используют API от OpenAI, и отбросить нерелевантные запросы по типу "пообщайся со мной как Бэтмен, психолог" и прочее, то на первое место выходят запросы по поводу рерайта, написания эссе, сочинения статей - сфера использования ИИ очень сильно расширяется. Уже тысячи приложений в Appstore и Google Play штурмуют топы рейтингов. Не говоря о старте разработки различных надстроек как для существующего софта, так и для промышленности, микроэлектроники и тд. 

Хайп переоценен?

Почему некоторые говорят, что хайп слишком переоценен? Нет, наоборот, он недооценен, так как нейронка, обученная на данных до 2021 старой версии уже делает открытия. Достаточно почитать о открытиях в сфере микроэлектроники (новые способы производства), химия (создание новых материалов), медицина и тд. И это только начало. А для этого начала - огромные мощности необходимы. И здесь также работает одно очень простое правило - кто первый завладеет рынком, тот практически гарантированно будет рулить. И владение этими технологиями потенциально сулит огромные деньги, а соответственно и влияние. По всему миру. Пока одни страны продолжают жить в 19 веке, надеятся, что клепая танки и мечтая о восстановлении империи, перерезая красные ленточки на открытии сельских туалетов и автобусных остановок, думают, что это ключ к успеху, другие же - понимают, что инвестиции в мозги и людей, технологии - ключ к успеху и развитию, а значит и доминированию. Но хватит об этом.

Какой вывод можно сделать? Курс доллара растет. Растут цены. Растет использование новых технологий на основе ИИ. И как мне кажется, самое время разбивать копилку и покупать видеокарту, если вы ещё это до сих пор не сделали.

Спасибо за внимание!


 Другие полезные материалы на тему железа и не только
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia geforce radeon chatgpt рост цен jensen huang
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
10
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32
Главные игры января 2023 года
12

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
98
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
12
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
2
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
6
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
5
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
В России появился свой ТРАМП
1
Авторы EVE Online открыли сбор средств для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции
+
Ветеран СВО дал пять советов тем, кого могут отправить на фронт
8
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
2
Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
3

Популярные статьи

Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
1
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
18
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
95
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
22
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
197
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
40
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
13

Сейчас обсуждают

Владимир Анохин
08:39
Склады и штабы обладают менее резко выраженной формо сваливания,умник. А спутники ты видимо лично считаешь в небе.
Генерал США: НЛО, сбитые над Америкой, могут иметь инопланетное происхождение
MadEA
08:30
Пендосы во всех своих поделиях выставляют Армию США воплощением благородства и непобедимости а все остальные бесчестные варвары и мародеры... неужели Франзцузики это только заметили?
Франция раскритиковала «Черную пантеру» за изображение своей армии
vxmstr
08:29
Данный эпос устарел ещё до публикации здесь. я более менее постоянно собираю системники и вот что мне в этой статье. 1. Подобное я уже читал раз двадцать. 2. Сегодня найти хорошую материнку под АМ4 ст...
Почему вам не стоит покупать игровые процессоры Intel, а Ryzen 5 5600Х самый выгодный камень 2023г
Елисей Карачев
08:27
Своими лучами видимо
Дженсен Хуанг видит перспективы в ChatGPT или очередные намеки на рост цен видеокарт
Андрей Царев
08:27
Купил 9 января 3060ti за 42,сейчас она стоит рубль в рубль...
Цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вверх - когда ждать скидок и стоит ли переплачивать за флагманы
AlexZ Rus
08:21
после выпила деневы никаких лагов не будет
Волшебные советы для улучшения производительности в Hogwarts Legacy на ПК
Степан Калинин
08:13
Да вообще пофиг на интел, ты через год опять новый процессор и материнку будешь брать?
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
Максим Ширшов
08:09
Видимо какие-то игровые потоки упали на ядра-инвалиды и "народный" процессор сразу сдулся.
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
Олег Куксенко
08:09
А что такое ложный Миг? Надувной?))
Россия успешно вскрывает украинское ПВО, запуская самолёты-обманки с фальшивыми Кинжалами
Максим Ширшов
08:08
Ну учитывая скорый выход Ryzen 7800x3d неадекватно дорого стоят уже интел, так как это уже умирающий сокет без лидерства в большинстве дисциплин (только в энергопотреблении и количестве ядер инвалидов...
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем