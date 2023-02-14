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Блоги и статьи, написанные с помощью ИИ - разбираемся как это определить

Начали замечать, что что-то не так? В статьях и блогах некоторых авторов отсутствует авторкое видение и душа? Давайте разбираться.
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Что не так?

Развитие технологий привело к значительным изменениям в том, как мы подходим к различным задачам, включая написание статей, блогов и тд. С появлением языковых моделей, таких как ChatGPT, стало возможным создавать статьи и обзоры с невероятной скоростью. И это Вы можете наглядно увидеть по материалам, которые вылетают из "кузницы" некоторых особо хитрых (на самом деле - нет) авторов.

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Какие потенциальные проблемы от этого мы получим и уже получаем:

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Одной из основных проблем является производство большого количества ненужных статей, генерируемых искусственным интеллектом, к тому же, вы можете заметить это на некоторых примерах, о которых упомяну чуть позже.

Этим статьям, хотя они создаются быстро, не хватает "души" и оригинальности, присущих человеческому письму. Это может привести к насыщению портала некачественным контентом (хотя о чем это я, уже есть тонна танково-самолетно-виртуальносборочных статей), что приведет к снижению качества написания блогов. По сути уже сейчас все превращается в подобие огромной мусорки с большим количеством ботов, которые всё это дело комментируют.

Более того, использование ИИ для создания статей и обзоров также вызывает этические проблемы. Статьи, созданные этими моделями, часто выдаются за оригинальные работы, что приводит к плагиату и нарушению авторских прав. Это может привести к юридическим последствиям для тех, кто занимается такой практикой, ведь распространение заведомо ложной информации может привести к различным и не очень приятным исходам, особенно в наше неспокойное время.

Примеры:Возьмем к примеру, казалось бы, безобидную статью на тему микроэлектроники - ТЫК. И сразу же мы замечаем огромное количество ошибок.

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1. "Эта часть представляла собой полупроводник, т.е. микрочип." - надеюсь, любой человек, имеющий доступ в интернет и хотя бы какое-то образование, поймет, что это всё-таки разные вещи. SIC!!!

2. Большое количество повторений одних и тех же слов в каждом предложении. Если используется готовый вариант ChatGPT, которым пользуется подавляющее большинство людей, то немногие знают, что без досконального прописывания запроса сетка будет страдать такими банальными ошибками. Однако те, кто используют "песочницу" с настройками, знают как это настроить. Говорить я конечно же не будет как это сделать. Пусть автор гадает) Ниже можете почитать пример несуразицы.

"Существует много типов полупроводников, т.е. микрочипов: чип памяти, в котором хранятся данные, существует также логический чип, который используется в процессоре компьютера, а третий представляет собой усовершенствованный микрочип, обладающий очень высокой мощностью. Этот чип используется в сложных вычислениях и суперкомпьютерах посредством искусственного интеллекта, он используется в беспилотных автомобилях." Последнее предложение вообще ломает голову....

3. А теперь сравните оригинал новости и то, что напридумывала (или как мы любим говорить на работе "нанаркоманила") сетка:

  • Оригинал: "Чипы нового поколения, выполненные по самому прогрессивному на сегодня 3-нанометровому технологическому процессу, начала производить TSMC. Техпроцесс определяет плотность размещения транзисторов на чипе (число нанометров = расстояние между логическими элементами) и, как следствие, его производительность и энергоэффективность"
  • Аффтар жжот: "Усовершенствованный микрочип, производимый на Тайване, имеет размер всего три нанометра"

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Полностью готовый чип с большим количеством функциональных блоков размером три нанометра - это победа!

4. Повторение цитат и фраз личностей в одной и той же манере. Это тоже явный признак того, что нейронка делает рерайт, не делая акцент на построении правильной структуры абзацев или логических и "красивых" связок между ними. То есть без настройки параметров сетки или без определённого прописанного запроса вы будете постоянно видеть в рерайте или в сочиненном тексте по мотивам одно и тоже: X говорит, X сказал, он сказал и так до бесконечности. И всё это в начале предложения. Вот наглядный пример:

5. Про большое количество искаженных фактов, неверных определений и логических ошибок уже и говорить не стоит. Причина проста - ChatGPT обучался на огромном количестве данных на английском языке. Если же вы будете использовать ИИ, подавая ему запросы на русском языке, то будут проблемы, так как данных недостаточно и по сути вы работаете с ChatGPT альфа-версией, которая в паре с "Гугел транслейтом" пытается вам выдать худо-бедно, но адекватный результат. Как итог, более продвинутые "писаки" делают рерайт на английском, потом это дело переводят "Гугелом" на русский и всё равно получают нестыковки в ходе "Трудностей перевода". 

Далее у меня уже не было сил читать этот бред, но уже с первых строк очень легко определить как крутая технология используется настолько бездарно. И это достаточно печально.

Какой вывод можно извлечь из всего этого?

Пожалуй, если Вы только читатель, но у Вас было огромное желание написать о чем-то на тему технологий, железа и тд, то, думаю, самое время это сделать. Написать обычную "человечную" статью без всяких помощников. Написать, перечитать самому несколько раз, дать почитать черновик знакомым, выслушать критику и только потом нажать кнопку "опубликовать". Написать с желание донести информацию, свой опыт использования чего-либо, модификации железа, разгона, да чего угодно в конце концов! Вот только сделать это с желанием поделиться своим опытом в первую очередь, а не с желанием насобирать на дошик, используя инструменты, которыми Вы даже научиться пользоваться не в состоянии. 

Какие плюсы? А плюсы как раз тоже очевидны. Статьи, написанные от руки всегда интереснее и будут вызывать дискуссии. Просто смотрите внимательнее, что читаете. Ведь без фактчекинга особо ушлые "словоблуды" смогут вложить в вашу голову недостоверную информацию. Всем добра!)

Спасибо за внимание!


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