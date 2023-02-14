За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

A4Tech Bloody W60 Max (Pixart BC3332-A)

реклама

Комплект:

Мышь поставляется в прочной картонной коробке с изображением манипулятора и техническими характеристиками.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

реклама

В комплект поставки входят руководство по загрузке программного обеспечения и руководство пользователя.

Внешний вид, качество исполнения и основные функции:

Внешний вид асимметричного корпуса, ориентированного на правшей, стильный и современный, с матовым покрытием, на котором практические не остается следов.

реклама

По сравнению со старыми мышками из линейки Bloody, виден прогресс. Внешний вид вполне может конкурировать с намного более дорогими решениям других компаний.

Bloody W60 MAX - полноразмерная мышь, оправдывающая свое название. Ее длина 135 мм идеально подходит для хвата ладонью и удобна для хвата когтями (вроде ж так говорится, я не профи) или пальцами.

реклама

Касаемо балансировки - мышь имеет тяжелую заднюю и легкую переднюю части. Корпус состоит из полностью матового пластика, за исключением глянцевых дополнительных кнопок.

Боковины прорезинены с мелкой текстурой, которую легко прощупать. Лично я уже заранее ставлю для себя условие при выборе - софт тач и прорезиненные боковины, так как это очень сильно помогает как при долгой работе, так и при гейминге.

Мышь разработана с учетом использования правшами, ее спинка изогнута и приподнята вправо, а форма боковин обеспечивает надежный захват. К сожалению, левшам эта мышь не подойдет. Дополнительные кнопки на левой стороне имеют треугольное сечение, благодаря чему их легче нащупать и нажимать.

Такая конструкция используется в более дорогих мышах от ведущих брендов. За колесом прокрутки также расположены еще три кнопки, которые можно легко запрограммировать в прилагаемой утилите.

Помимо основного набора кнопок, на нижней панели можно найти еще две. Эти дополнительные кнопки позволяют быстро переключаться между частотой опроса 125, 500, 1000 и 2000 Гц, а также регулировать высоту отрыва на 1.5, 2, 3 мм или отрегулировать на индивидуальные значения. На тыльной стороне мыши есть три клавиши для установки разрешения сенсора, так как геймеры, как мне кажется, используют этот функционал чаще.

Еще одна из значимых особенностей, благодаря которой я начал выбирать мышки от A4Tech - ножки X’ Glide. Возможно, это дело привычки, так как обычные тефлоновые мягкие накладки мне изначально не понравились почти во всех используемых мышках. По этой причине я отказался от использования L65 Max. Мышка легкая, но ножки почему-то в этом исполнении поставили не из металла, видимо в угоду облегчения веса.

Ножки, ресурс кнопок и кабель:

Ножки на W60 Max изготовлены из металла и идеально сглажены, чтобы обеспечить быстрое скольжение по любому коврику и длительное использование. Также производитель упростил замену ножек с небольшими углублениями, чтобы проще было снимать старые и прикреплять новые.

Основные кнопки мыши имеют переключатели, выдерживающие до 50 миллионов нажатий, а также колесо с ресурсом в полмиллиона оборотов.

Не придраться тут и к кабелю: нейлоновая оплетка, все по фен-шую.

Сенсор:

Сенсор - достаточно неплохой MAX BC3332-A 10K с разрешением в 10 000 CPI, 8000 FPS, скорость отслеживания в 250 дюймов/сек и ускорение 35g. Частота опроса регулируется в весьма широких пределах - 125, 500, 1000, 2000 Гц.

Что касается игрового процесса и софта:

Ожидаемо, никаких срывов сенсора и прочих неурядиц не случилось. Если мы заглядываем в сегмент мышек хотя бы от 1500 рублей, то почти в каждом представителе, который делает упор на начинку и не сильно заморачивается с премиальными материалами, нет никаких проблем для использования киберкотлетами домашней выделки. Можно бесконечно говорить про топовые мыши, но если Ваш бюджет ограничен - вариантов для выбора не такое и большое количество. Для 99 процентов казуальных пользователей - хватит с головой.

Что касается софта - я практически никогда его не использую, так как мне не нужны макросы, возможности повесить на разные кнопки разные действия и тд.

Минусы: для некоторых минусом будет смещение веса в заднюю часть мышки и достаточно большие габариты.

Итоги: Мышь определённо стоит своих денег и предлагает возможности, которые в большинстве своем будут недоступны мышкам других производителей за аналогичные деньги. А стоила она при заказе на WB - всего 1500 рублей. Ждите скидок, годный вариант. Если у Вас есть предложения - какие мышки можно взять на тест, то жду комментариев. Можно и что-то обычное от производителей, которые на слуху, можно и что-то из экзотики типа Mad Catz и тд. К рассмотрению естественно пишите про бюджетные варианты, так как рекламы нет, обзоры делаются на чистом энтузиазме и личной инициативе поиска идеальных бюджетных манипуляторов.



