Недавно в Mozilla Firefox поисковые запросы перешли в адресную строку. Изменить это нельзя никакими настройками. Пользователь Reddit утверждает, что это связано с редизайном новой вкладки

В феврале этого года поисковая строка на новой вкладке браузера Mozilla Firefox перестала работать. Вместо этого все запросы стали выполняться в поисковой строке. Для многих пользователей новой изменение в браузере Mozilla Firefox принесло массу неудобств. И они стали искать способ решения проблемы. Но решения не было.

Традиционный способ настройки браузера, через about:config, больше не работал. Многие пользователи стали использовать специальные аддоны, изменяющие поиск. На сабреддите посвященном браузеру, пользователь с ником Standard8-mozilla оставил следующее сообщение:

В настоящее время мы работаем над редизайном страницы новой вкладки. Часть плана включает замену поисковой строки на новой вкладке на улучшенную версию. Переработка очень сложная и требует переписывания большого количества кода. Сохранение работоспособности старой поисковой строки в этот период потребовало бы значительных усилий, которые в итоге пришлось бы вырезать, поскольку её всё равно пришлось бы заменять. Поэтому мы решили, что лучше всего удалить старый код, чтобы сократить время разработки перед заменой на что-то новое. В качестве альтернативы вы можете использовать отдельную поисковую строку.

Неизвестно, является ли пользователь Standard8-mozilla сотрудником Mozilla, поскольку в его профиле нет информации об этом. Но написанное им похоже на правду. Вероятно, новая вкладка будет иметь продвинутую строку поиска. Никаких подтверждений об этом в блоге Mozilla нет.