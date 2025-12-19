У большинства геймеров Рождество и Новый год прочно ассоциируются с рядом известных игр. Сразу вспоминаются Mafia 2 с её невероятной атмосферой, Payday 2 с праздничными ограблениями и песнями, дополнение How the Saints Save Christmas к Saints Row IV, в котором нужно спасти Санта-Клауса от инопланетного захватчика Зиньяка. У меня тоже есть свой список таких игр. В некоторые из них я играл в детстве, некоторые открыл для себя относительно недавно. И в этом блоге я хотел бы рассказать о них.

В отличие от зимних игр, в которых мы наблюдаем красоту зимней природы и занимаемся различными делами, характерными для зимы, будь то рыбалка или игра в снежки, рождественские и новогодние игры переносят нас в самое сердце праздника. Мы наблюдаем богато украшенные города и интерьеры, множество ёлок в самых разнообразных украшениях, буйство красок праздничных гирлянд и салютов. Часто мы берём на себя роль Деда Мороза или Санта-Клауса, его помощников, эльфов, что делают подарки, или пингвинов, что участвуют в их подготовке. Мы наряжаем ёлки, разносим подарки, управляем повозкой с оленями. Бывает, нам приходится спасать Санту и сражаться с теми, кто решил испортить праздник. Также есть небольшой процент игр, которые считаются игроками новогодними просто потому, что получили подходящую локализацию, тематический уровень или просто чем-то напомнили что-то связанное с праздником.

В моей подборке многое из этого есть. Надеюсь, вам понравится. Я очень люблю эти игры, и мне трудно представить Новый год без них. Но чтобы список был интереснее, я добавил пару новинок.

Fantastic Findings Hidden Seasons

Очень милая, но весьма топорная игра, в которой нужно искать предметы на большой 3D-локации. Сразу после её выхода я не мог оторваться от её демо-версии. Мы видим большую, хорошо украшенную постройку и различных животных. Есть список предметов, которые нам нужно найти. Летая по локации и вращая камеру, мы кликаем мышкой по местам, где могут находиться нужные предметы. Интересной особенностью игры является интерактивность многих объектов. Сено можно убирать, ящики выдвигать, еду есть. Локации можно долго исследовать и рассматривать, они очень красочные, будто сошли со страницы детской книги. Кроме того, играет очень приятная праздничная музыка.

Проблема лишь в том, что в игре очень неприятное управление, из-за которого летать по локации неудобно. Всё время попадаешь куда-то не туда либо застреваешь в стенах.

Xmas Shooting – Scramble!

Существует огромное количество шмапов, посвященных зиме, новогодним праздникам и зимним забавам. Но большинство из них известны только ценителям жанра, а часть и вовсе не выбиралась за пределы Японии. Поэтому наиболее известными в наших краях являются игры Deathsmiles II и Xmas Shooting – Scramble!. С первой всё понятно, это жуткая стрелялка про готических девочек, что сражаются со злом. Для этой подборки она слишком мрачная. Хотя мне она очень нравится.

А вот Xmas Shooting – Scramble! идеально подходит под нашу тему. По сюжету игры, кто-то украл все рождественские подарки мира для детей. Героиня игры Ару, девочка с кроличьими ушками, направляется на поиски злодеев. Вместе с ней направляются и её оленята, больше похожие на рогатых норок или выдр. Уж очень они милые.

Она летит по заснеженным аллеям и вступает в бой с различными противниками, напоминающими новогодние украшения. Белоснежные кролики, елочные колокольчики, снеговики и снежинки. Иногда в качестве противников будут выступать целые елки. А первым боссом является девочка Натсуми, которая очень занята готовкой и буквально обрушивает на Ару кастрюли с готовящейся едой, параллельно жонглируя овощами.

Игра в меру сложная и хорошо подходит для знакомства с жанром. Разве что атаки противников в спину весьма необычны.

Green Army Men для Rising Storm 2: Vietnam Дизайнером карты является David McCarran. Источник скриншота – nymets1104.artstation

Одну из самых интересных новогодних карт можно найти в игре Rising Storm 2: Vietnam. Точнее, в модификации для игры Green Army Men, попасть в которую можно из меню игры. Это не просто какой-то мод, он посвящен борьбе пластиковых солдатиков в мире вещей и игрушек. На карте Christmas 2018, представляющей собой просторную гостиную частного дома, можно погрузиться в атмосферу праздника, которую вы могли видеть в фильмах по типу «Один дома». Огромная украшенная елка, подарки, паровозик катается по рельсам, всюду летают пластиковые вертолеты, разбросаны детали конструктора, елочные шары и прочие вещи. А в прихожей стоит целая куча коробок с эгг-ногом. Сразу становится понятно – хозяева дома легли спать, и игрушки решили повеселиться в волшебную ночь.

Карта поражает обилием деталей. За несколько десятков игр я не смог рассмотреть даже половины вещей, что находятся на карте. Это одна из самых проработанных и красивых новогодних карт в современных видеоиграх. Огорчает одно – сегодня найти людей в режиме Green Army Men практически невозможно, а поднять сервер самостоятельно смогут лишь специалисты. Тактические шутеры от Tripwire Interactive всегда были проблемными в плане в плане онлайна и серверов. И эта игра не исключение.

The Mean Greens Plastic WarfareЕсть бюджетный вариант – игра The Mean Greens Plastic Warfare. В ней для режимов TDM и FFA существует карта «Рождественская поездка». На ней игроки сражаются на поезде, груженном карамельками, который едет по празднично украшенному дому. Карта здесь не такая красивая и интересная, как в RO2. Но проблема у игры та же – игроков в онлайне нет. Вероятно, связано это с тем, что подобные игры ориентированы на аренду серверов, что сводит желание игроков создать свой сервер к нулю.

Amazing Grace -What color is your attribute?- All age version

Существует огромное количество визуальных новелл, посвященных теме новогодних праздников. Самое первое, что приходит на ум, — серия Ef. Но я бы выделил Amazing Grace, новеллу, посвященную юноше с амнезией. Зовут его Шу, и просыпается он в странном заснеженном городе, не похожем на Японию. Европейская архитектура и огромная стена вокруг очень удивляют Шу. Но он быстро становится жителем города и поступает в академию. 25 декабря страшный пожар уничтожает город. И одноклассница Шу, девушка по имени Юна, решает отмотать время назад и узнать, что произошло с городом. Так она попадает во временную петлю, в которой ей предстоит провести детективное расследование и выяснить причину трагедии. Но помимо этого, герои игры узнают много нового и о себе.

Piko 8 – Secret Santa

Piko 8 — это популярная фэнтезийная* консоль, на которой создано множество игр и прототипов. Разработчики любят её за возможность создавать интересные игры, будучи ограниченными в возможностях. Одной из интереснейших игр, созданных в этой консоли, является стрелс-адвенчура Secret Santa. Она выпущена на многих площадках как отдельная игра.

Это игра, в которой Санта незаметно проникает в дома, раскладывает подарки под елки и в носки. Увы, не все рады визиту этого толстенького добряка. Многие хозяева домов атакуют Санту. У некоторых хозяев стоит продвинутая система охраны. Из-за чего раскладка подарков превращается в испытание, в пазл, в выживание. Из-за этого игру тяжело назвать доброй.

*Фэнтезийные консоли — это эмуляторы консолей, не имеющих физического воплощения. Разработка на них связана с рядом ограничений и правил, но именно за счет этого они обрели популярность у инди-разработчиков и деятелей демо-сцены.

Xmas Lemmings

Давайте тряхнем стариной. Помните ли вы чудесную серию игр Lemmings? Впервые она увидела свет в 1991 году. В этой игре от британской студии DMA Design игрок брал на себя управление группой странных существ, похожих не то на людей, не то на морских свинок. Нужно было помочь им дойти до дома, давая простые указания, при этом следя, чтобы лемминги без заданий никуда не свалились. Позже разработчики игры стали называться Rockstar North. А Lemmings стала серией, вдохновившей множество разработчиков на создание похожих игр.

Уже в начале 90-х Lemmings успешно были портированы на множество платформ и получили продолжение. Одним из них была серия игр Xmas Lemmings. В неё вполне можно было поиграть под MS-DOS.

В этой серии мини-игр лемминги надевали костюмы Санты и искали свой дом на заснеженных просторах. На их пути встречались камины, снеговики, сосульки и гирлянды. А домик леммингов был украшен свечами и ветками омелы.

Впервые я увидел эту игру в 1997 году. Играть в Lemmings было очень интересно. Хотелось довести всех леммингов до дома, и если кто-то терялся, я очень расстраивался. Мне казалось, что в домике проходит какой-то важный праздник, и все лемминги должны на него пройти. Время за игрой текло так быстро, что я не замечал, как исчерпал все разрешенное время за ПК. И мне оставалось лишь сидеть и рисовать в тетради, как бы можно было помочь леммингам попасть в дом. Я придумывал разные версии: вертолет, машина, что может пробурить лед и снег, специальную систему, похожую на лыжные подъемники.

Это была очень крутая игра, и я не понимаю, почему сегодня не существует HD или даже 4K переиздания. Это одна из самых новогодних и зимних игр, что я знаю.

Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage

Эта игра — самая мрачная в этой подборке. Поэтому впечатлительные люди могут сразу её пропускать. Viscera Cleanup Detail — это симулятор уборщика, в котором игроки чистят и моют огромные и подробно детализированные уровни, на которых произошли какие-то битвы, сражения или даже преступления.

Santa's Rampage — это спин-офф, в котором игрок попадает в мастерскую Санта-Клауса и узнаёт страшную правду. Санта — ужасный и жестокий босс, который не ценит ни эльфов, ни оленей. И смывать следы его буйства предстоит игроку. Хотя домик в игре небольшой, вымыть его сложно. Куча мелких вещей, что могут испортить чистый пол, раздатчики ведер, что помимо ведер выдают не самые чистые вещи, огромное число спрятанных вещей.

Усложняет игру и отсутствие нормального интерфейса. В игре нет никаких сообщений о том, что вы почистили 50% уровня или прошли всю игру. Есть лишь дисплей в начале уровня. Который непонятно как работает. Поэтому воспринимать игру серьезно сложно. Да и сами разработчики позиционируют игру как песочницу с физикой. Однако, несмотря на мрачную историю, игра имеет очень приятную праздничную атмосферу. Здесь очень уютный зал с камином, игрушки в виде персонажей предыдущей игры разработчиков, множество подарков, бутылочек, фигурок и игрушек. Есть даже динамит. Поэтому сюда вполне можно пройти в одиночку или с другом и подурачиться. Собрать башню из табуреток, сбить все игрушки с елки и попытаться понять, с чего Санта стал таким злым. Многие стримеры так и делали, но это было давно.

BROK – Natal Tail, A New Christmas

Небольшая визуальная новелла от создателей детективного квеста BROK the InvestiGator. Оригинальная игра была вдохновлена мультсериалами, которые многие из нас смотрели в 90-е годы на ТВ. А эта небольшая открытка посвящена истории древней традиции, существующей в мире игры. Меня радует, что мода на игры-открытки возвращается. У нас уже есть такие игры, как Cave Story's Secret Santa, Fork Parker's Holiday Profit Hike и WinterTale от создателей «Бесконечного Лета». Думаю, в ближайшие годы таких игр станет больше. Но знаете ли вы, откуда появилась традиция игр-открыток? Я думаю, следующая игра даст ответ на этот вопрос.

Christmas Nights into Dreams

У многих игроков Западной и Южной Америки любимой рождественской игрой является старая аркада Nights into Dreams для консоли Sega Saturn. Связано это с тем, что многие познакомились с игрой благодаря праздничной бесплатной версии, которая имела рождественскую тематику и представляла собой один уровень из оригинальной игры. Он назывался Christmas Spring Valley и был невероятно красивым. Позже эту мини-игру добавили в переиздание игры для современных систем. С помощью этой игры-открытки многие игроки могли увидеть всю мощь их новой консоли.

Пересказывать сюжет игры нет смысла, это займет много времени. К тому же, в рождественской версии он свой. Если кратко, то действие происходит в мире снов, и игрок собирает украденные идеи. Гораздо важнее описать геймплей. Ведь это весьма необычная игра. Вы управляете существом, похожим на Соника (что неудивительно, ведь игру разрабатывали Sonic Team), и стремительно летаете по красивым уровням, собирая идеи, которые часто образуют кольца. Ваш полет не просто быстрый, он очень манёвренный. Вы можете летать кругами и уворачиваться от противников. При этом окружающее вас пространство неописуемо красиво. На переднем плане находятся хорошо детализированные скалы и деревья, различные платформы и идеи. На заднем – горы и голубое небо. Внизу даже видно туманную дымку. Иногда кажется, будто игра слеплена из пластилина, настолько она круто выглядит. Неудивительно, что игра получила премию «Best Graphics» на церемонии Japan Game Awards 96.

И хотя оригинальная игра мало отношения имеет к Рождеству, благодаря демо-версии многие игроки до сих пор считают, что Nights into Dreams — это лучшая игра для рождественской ночи. Кстати, в вашей библиотеке в Steam вполне может находиться эта игра. Sega раздавала её в честь своего 60-летия бесплатно, и многие игроки её взяли и благополучно забыли о ней. А ведь там даже достижение есть за прохождение уровня Christmas Spring Valley. Да, сегодня игра уже не выглядит так круто, как в 1996 году. Но она по-прежнему остается интересной и необычной. Главное — не забыть зайти в конфиг и выставить современное разрешение.

Revenge of the Titans и Droid Assault Revenge of the Titans

Две инди-игры одной студии, примечательные своим необычным визуальным стилем. Я никогда не видел настолько красивых инди-игр. Но примечательны они не только этим. В конце декабря — начале января в играх начинает работать особый X-Mass режим, изменяющий игры до неузнаваемости. В Droid Assault роботам надевают колпаки Санты, а на уровнях начинает играть праздничная музыка. Правда, звучит она так, будто её воспроизводят из старых репродукторов. И вместе со звуками сигнализации она создает жуткий, пугающий эффект. В стратегии про оборону базы Revenge of the Titans титанов заменяют снежные йети. Начинает играть зимняя музыка и идти снег.

Droid AssaultОбе игры — крайне сложные и требовательные к навыкам игроков. Поэтому желательно иметь опыт игры до начала события. И, конечно, почитать руководства. Revenge of the Titans без руководства пройти крайне сложно, это один из сложнейших tower defense, что можно найти в современных игровых магазинах.

Serious Sam 3: BFE Самая первая ёлка в Serious Sam 3: BFE

Третий Сэм является эталонным примером того, как нужно организовывать праздничные события в играх. На время новогодних праздников в игре включается особый режим, который добавляет на уровень ёлки. Их можно украсить и получить достижения. Но чем украсить ёлки? Сэм человек очень занятой. Защита Земли от пришельцев и невозможность отдохнуть не позволяет купить ему нормальные украшения. Поэтому он украшает их «по-серьезному», частями поверженных противников. Ёлка получается жутковатая, но идеально подходящая этой игре.

Если нарядить одну ёлку, то дадут достижение. А если все ёлки игры за раз, то другое, более редкое. На первый взгляд может показаться, что это сложно. Но поверьте мне, пройти всю игру на легком уровне за раз довольно легко. Гораздо сложнее найти нужных противников в игре. И на этот случай геймеры давно написали руководство.

Помимо этого, в кооперативных и мультиплеерных режимах игр серии можно надеть костюм Санты на вашего персонажа.

«Кузя: Новый Год»

Помните тролля Кузю? Телевизионная игра про него была очень популярна в 90-е годы на телеканале РТР. Можно было позвонить на ТВ и с помощью кнопочного телефона сыграть в игру, простейший платформер. Но помимо ТВ-шоу, существовало множество компьютерных игр про этого тролля. «Кузя: Новый Год» — одна из них. По сути, это был сборник мини-игр, основанных на классике видеоигровой индустрии.

Breakout, Froger, Donkey Kong – каких только аллюзий не появляется, когда проходишь эту игру. Уровни сделаны весьма интересно и выглядят очень хорошо. Что же касается сюжета, то Кузя в данном случае сражается со злой ведьмой, что превратила жителей деревни в ледышки. Сюжет абсолютно не интересный, зато геймплей в игре крутой. И, конечно, озвучка. Этот голос тяжело забыть. А всё потому, что голос Кузи принадлежит Дмитрию Мироновичу Полонскому. Очень талантливому и известному актеру дубляжа. И если прислушаться, в интонациях Кузи можно услышать что-то от голоса Айзека Кляйнера из Half Life 2.

Santa’s Deer

Закончить этот блог мне хотелось бы на самом теплом и необычном воспоминании о новогодних играх. Когда-то давно, когда у меня ещё не было ПК и почту я проверял в интернет-кафе, я впервые увидел эту замечательную флэшку. Да, именно флэшку. Когда технология Adobe Flash была ещё очень популярна и на ней делались мультфильмы и игры, интернет начала века захватила одна очень милая и по-настоящему праздничная игра. Её часто рассылали друг другу по почте, поэтому, когда я проверял письма после Нового года, мне обязательно приходило пять-шесть писем от друзей с этой игрой. Это была живая открытка, нечто невероятное и очень милое.

Речь идет о флэшке 2002 года Santa’s Deer, созданной компанией ICQ Friendship Cards, создающей игры и анимации для продвижения одноименного мессенджера. В этой игре вам предстоит стать дирижером необычного оркестра – на крыше дома стоят Санта и его олени. Каждый из них исполняет какую-то партию в рождественской песне, и только вам решать, какой она будет. Кликая на каждого из оленей, вы будете создавать неповторимую песню. Мне игра очень нравилась, и я без сожаления прожигал драгоценные минуты в интернет-кафе, играя в неё. Когда у меня появился компьютер, я сохранил её себе и включал на праздники.

По сути, эта игра была одной из вариаций диджейских игр, популярных в те годы. Тогда в интернете было полно игр-микшеров, где можно было выбирать бит, ритм, эффекты и сэмплы. Создавая тем самым крутой клубный микс. На одном из дней рождения моего одноклассника как раз играл такой микшер. Тут было то же самое. Только с оленями. Когда вы запускали игру первый раз, она представляла собой загадку. Что делают эти олени? Почему я на них кликаю, а ничего не происходит? Игра была очень милой, и эту чудесную музыку не хотелось выключать. Сегодня технология Adobe Flash уже не используется, но эта флешка сохранилась на множестве сайтов. А тогда, в начале нулевых, она была безумно популярной. И эту игру можно было увидеть в ICQ, на форумах, её записывали на диски с приколами, а кто-то даже распечатывал её на цветном принтере и вешал на стену как открытку.

Стоит также отметить, что у игры были продолжения. В первом Санта играл на рояле, во втором исполнял песню в разных жанрах. Но эти продолжения даже близко не получили популярности, которая была у оригинала. Даже сейчас его помнят, ищут на форумах поиска игр и продолжают включать в праздники.

И на этом добром воспоминании о ушедшей технологии и поющих оленях я хотел бы завершить этот блог. Желаю вам в наступающем новом году больше хороших игровых впечатлений, дорогие геймеры. А тем, кто в игры не играет и просто зашел почитать блог, хочу пожелать здоровья, любви, счастья и благополучия.