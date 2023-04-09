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Если вы заметили, что боковые панели вашего автомобиля были повреждены или вы получили сообщения об ошибках, есть вероятность, что воры попытаются угнать ваш автомобиль. Это случилось с Яном Табором в апреле 2022 года когда он обнаружил, что его передний бампер сорван с проводкой фары. Затем то же самое повторилось всего через три месяца, после чего последовал угон автомобиля через несколько дней после второго взлома.
Как отмечает в своем блоге доктор Кен Тинделл технический директор Canis Automotive Labs большинство автомобилей имеют "сложные системы безопасности в том числе иммобилайзер двигателя", поэтому, чтобы украсть машину их нужно было обойти. Первый ключ к разгадке того что произошло лежит в телематической системе MyT которую Toyota поставляет со своими автомобилями. MyT - это система которая отправляет "диагностические коды неисправностей" (DTC) на серверы Toyota и владельцу автомобиля через приложение MyT. Эта система может отображать проблемы в различных системах через неисправности обнаруженные и сообщенные электронным блоком управления (ECU), который в современных автомобилях может быть объединен в сеть с другими ECU или другими системами в автомобиле через шину локальной сети контроллеров (CAN).
Также отмечается, что ECU могут обнаруживать неисправности отмечая невозможность связи с другими ECU в транспортном средстве на основе времени отправки сообщений. При этом в угнанном RAV4 Яна было обнаружено много кодов DTC и общим знаменателем здесь была шина CAN.
Хотя шина CAN не является новой технологией, она не идеальна. По сути воры взламывают коммуникации автомобиля по CAN-шине и отправляют фальшивые сообщения имитируя сигнал чипа смарт-ключа в той же сети, что и фары, как показано на схеме выше. Эти сообщения которые могут разблокировать иммобилайзер двигателя и двери затем передаются из исходной сети в сеть с управлением двигателем и другими функциями.
Вы можете увидеть как это выглядит на видео выше и это вызывает тревогу благодаря знанию того, что связь по шине CAN не очень безопасна. Учитывая это и тот факт, что технология шины CAN используется в автомобилях, самолетах, яхтах, тракторах и т. д., это может быть просто ужасным. К счастью производители работают над усилением безопасности связи по шине CAN.