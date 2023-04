Преступники обманывают иммобилайзер автомобиля используя шину локальной сети контроллеров (CAN).

Если вы заметили, что боковые панели вашего автомобиля были повреждены или вы получили сообщения об ошибках, есть вероятность, что воры попытаются угнать ваш автомобиль. Это случилось с Яном Табором в апреле 2022 года когда он обнаружил, что его передний бампер сорван с проводкой фары. Затем то же самое повторилось всего через три месяца, после чего последовал угон автомобиля через несколько дней после второго взлома.

Как отмечает в своем блоге доктор Кен Тинделл технический директор Canis Automotive Labs большинство автомобилей имеют "сложные системы безопасности в том числе иммобилайзер двигателя", поэтому, чтобы украсть машину их нужно было обойти. Первый ключ к разгадке того что произошло лежит в телематической системе MyT которую Toyota поставляет со своими автомобилями. MyT - это система которая отправляет "диагностические коды неисправностей" (DTC) на серверы Toyota и владельцу автомобиля через приложение MyT. Эта система может отображать проблемы в различных системах через неисправности обнаруженные и сообщенные электронным блоком управления (ECU), который в современных автомобилях может быть объединен в сеть с другими ECU или другими системами в автомобиле через шину локальной сети контроллеров (CAN).

Также отмечается, что ECU могут обнаруживать неисправности отмечая невозможность связи с другими ECU в транспортном средстве на основе времени отправки сообщений. При этом в угнанном RAV4 Яна было обнаружено много кодов DTC и общим знаменателем здесь была шина CAN.

Хотя шина CAN не является новой технологией, она не идеальна. По сути воры взламывают коммуникации автомобиля по CAN-шине и отправляют фальшивые сообщения имитируя сигнал чипа смарт-ключа в той же сети, что и фары, как показано на схеме выше. Эти сообщения которые могут разблокировать иммобилайзер двигателя и двери затем передаются из исходной сети в сеть с управлением двигателем и другими функциями.





Вы можете увидеть как это выглядит на видео выше и это вызывает тревогу благодаря знанию того, что связь по шине CAN не очень безопасна. Учитывая это и тот факт, что технология шины CAN используется в автомобилях, самолетах, яхтах, тракторах и т. д., это может быть просто ужасным. К счастью производители работают над усилением безопасности связи по шине CAN.