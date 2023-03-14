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Результаты были продемонстрированы в 7 различных играх. Где Ryzen 7 7800X3D был на 13% быстрее в Rainbow Six Siege, на 18% быстрее в Total War: Three Kingdoms, на 23% в Red Dead Redemption 2 и на 24% быстрее в Horizon Zero Dawn.
В Rainbow Six Siege 7800X3D был на 21% быстрее, чем 5800X3D, в War Hammer: Dawn of War III 7800X3D был на 22% быстрее, в CS:GO - на 23%, а в DOTA 2 - на 30%.
Показатели эффективности 7800X3D впечатляют и представляют собой значительный скачок в производительности как по сравнению с 13900K, так и с 5800X3D, несмотря на то, что он имеет вдвое меньше ядер, чем AMD 7950X3D. На самом деле, согласно Tom's Hardware официальные слайды AMD о производительности 7800X3D очень тесно связаны с официальными показателями AMD о производительности Ryzen 9 7950X3D. При таком сравнении мы видим, что разница в эффективности между 7800X3D и 7950X3D в Rainbow Six Siege и Horizon Zero Dawn составляет от 0% до 3%.
Это подтверждает подозрения, что 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D будет таким же быстрым как и его собратья с большим количеством ядер. Чиплет L3 V-Cache установленный в 16-ядерном 7950X3D и 12-ядерном 7900X3D используется только на одной из ПЗС-матриц, поэтому производительность игры сильно зависит от ядер рядом с которыми находится большая часть L3 V-Cache. Ядра на другой ПЗС-матрице по-прежнему могут использовать V-кэш L3, но они несут огромную задержку из-за необходимости передачи данных через матрицу.
AMD была вынуждена создать новое программное обеспечение и оптимизацию драйверов для чипов X3D с несколькими ПЗС, чтобы игры работали на соответствующих ядрах ЦП. К счастью поскольку в 7800X3D используется только одна ПЗС-матрица, он не будет использовать никаких дополнительных оптимизаций драйверов необходимых другим чипам. Это сделает 7800X3D лучшим решением plug-in-play для геймеров, и им не придется иметь дело с проблемами оптимизации или ошибками, которые могут возникнуть с драйверами AMD.
Технология AMD 3D-V-Cache обеспечивает гораздо более высокую производительность ЦП в играх и приложениях которые могут использовать больший объем кэш-памяти L3 ЦП. Не всем приложениям потребуется много кэша L3, но для тех которые это делают, это может иметь большое значение.
AMD Ryzen 7 7800X3D официально поступит в продажу 6 апреля.