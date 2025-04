Предварительные заказы начнутся в пятницу 18 апреля.

Культовый шутер от первого лица Doom похоже был портирован на все мыслимые технические устройства. Будь то калькулятор, принтер или банкомат - всегда есть сведения о том, на чем еще может работать эта компьютерная игра. "Will It Run Edition" от Limited Run Games теперь отдает дань уважения этому факту, выпуская коллекционное издание Doom 1 и Doom 2. Изюминка: в Doom можно играть прямо на коробке.

Покупателям придется выложить Limited Run Games сумму в 666 долларов США (без учета налогов), что эквивалентно примерно 590 евро. Взамен "Will It Run Edition" Doom 1 и Doom 2 предоставляет вам обе игры для платформы по вашему выбору (ПК, P5, Xbox Series X/S или Switch).

Также включены:

ТНТ: Evilution

The Plutonia Experiment

Мастер-уровни для Doom 2

No Rest for the Living

Sigil + Sigil II

Legacy of Rust (новый эпизод)

Пакет карт Deathmatch с 25 новыми картами

В коробке с "Will It Run Edition" находится портированная и играбельная версия Doom, хотя подробностей того, как она работает нет. Кроме того покупатели получат саундтрек игры на кассете, две фигурки Cacademon, и набор коллекционных карточек (5 штук).

Новые функции в этих изданиях Doom 1 и Doom 2 включают кроссплатформенную сетевую игру (Deathmatch и кооператив для 16 игроков), внутриигровой браузер модов и многое другое.