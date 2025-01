Согласно просочившейся служебной записке на X, Nothing может выпустить настоящий флагманский телефон в этом году. Ранее Карл Пей, штатный генеральный директор Nothing и по совместительству шоумен, описывал Nothing Phone (2) как флагманское устройство, но теперь мы знаем, что он вероятно имел в виду "превзойти флагман", поскольку Nothing 2 оказался больше похожим на Pixel 7a, чем на Samsung S-серию.

В меморандуме говорится, что 2025 год станет "самым большим годом" для Nothing, в значительной степени благодаря "знаменательному запуску смартфона" (то есть Phone (3)) в первом квартале. Подробности о телефоне не разглашались, но Пей заявил, что телефон будет интегрировать набор возможностей ИИ и иметь "прорывные инновации в пользовательском интерфейсе". Период запуска также может совпасть с Mobile World Conference (MWC) в Барселоне.

Ранее в прошлом году Карл Пей прокомментировал, что на фоне тенденции ИИ он хотел бы гарантировать, что когда Nothing действительно выпустит пользовательский интерфейс для Nothing Phone (3), он будет последовательно интегрировать интеллектуальные возможности ИИ как часть преимуществ для пользователей. Он тогда сказал, что его видение глубокого внедрения ИИ будет стоить ожидания, и похоже, оно появится раньше, чем мы ожидали (если эта записка окажется правдой).

Тем не менее, вполне возможно, что Пей называет Phone (3) флагманом лишь из маркетинговых соображений. Поскольку большинство, если не все, флагманские телефоны выпущенные в этом году, оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm или Dimensity 9400 от MediaTek, постоянный слух о Phone (3) заключается в том, что он будет работать на более слабых процессорах, а именно Snapdragon 8s Gen 3 и Dimensity 9200+.

Устройство, как ожидается, будет иметь 6,5-дюймовые и 6,7-дюймовые варианты, а также физическую кнопку действия. Последнюю можно назначить для запуска приложений, переключения настроек, работы в качестве затвора в режиме камеры и т. д. Пока неизвестно, как изменится светодиодная матрица Glyph и изменится ли вообще, но инновационная система уведомлений скорее всего останется в статусе специальной функции Nothing.