CD Projekt Red выпустят настольную игру по вселенной Ведьмака
CD Projekt Red совместно с издателем Go On Board планируют выпустить настольную игру с названием The Witcher: Old World, игра будет по мотивам вселенной Ведьмака, но её события не будут затрагивать историю всеми полюбившегося Геральта.
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Игра рассчитана на количество от двух до пятерых игроков. Каждый персонаж - ведьмак, имеющий принадлежность к одной из существующих школ, он имеет свои способности, которые помогут ему исследовать карту, выполнять задания и бороться с чудовищами.
Цель игры - набрать определённое количество кубков, которое определяется в начале игры. Получать их можно за различные действия: убийство противников, конфликты с другими ведьмаками и тренировка способностей персонажа.
Компания откроет добровольные пожертвования на Kickstarter, от полученной суммы будет зависеть количество контента, которое увидят игроки после официального выхода. Ориентировочная дата выхода - весна 2022 года. Возможно, настольная игра не дойдёт до России, так как на данный момент планируется поддержка только английского и польского языка.
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