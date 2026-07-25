Российские пользователи стали чаще устанавливать иностранные мессенджеры

Интерес российских пользователей к малоизвестным зарубежным мессенджерам во втором квартале 2026 года заметно вырос на фоне удаления отечественных приложений из крупнейших магазинов мобильных приложений. Как сообщает «Коммерсантъ», по данным аналитиков Yota, совокупный интернет-трафик иностранных мессенджерах увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Источник изображения: ChatGPTНаиболее высокие темпы роста продемонстрировали азиатские сервисы WeChat, KakaoTalk и LINE, а также защищённый мессенджер Session. При этом наибольший рост фиксируется в турецком мессенджере BiP, где всего за два месяца количество уникальных пользователей из России увеличилось на 120%, достигнув 4,3 миллионов человек.

Несмотря на рост популярности альтернативных платформ, лидерами российского рынка остаётся Telegram и местные мессенджеры. Однако интерес к нишевым решениям продолжает увеличиваться благодаря их специализированным возможностям: одни приложения востребованы среди пользователей, поддерживающих контакты с Азией, другие делают ставку на повышенную конфиденциальность и отсутствие привязки к номеру телефона.

Очевидно, что не стоит говорить о замене Telegram турецкими или китайскими мессенджерами, но пользователи всё чаще устанавливают сразу несколько приложений. Это, в свою очередь, фрагментирует целевую аудиторию, которая раньше пользовалась преимущественно Telegram из-за его удобства и простоты.