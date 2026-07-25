Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Среди россиян растёт интерес к турецкому мессенджеру BiP
Российские пользователи стали чаще устанавливать иностранные мессенджеры
реклама

Интерес российских пользователей к малоизвестным зарубежным мессенджерам во втором квартале 2026 года заметно вырос на фоне удаления отечественных приложений из крупнейших магазинов мобильных приложений. Как сообщает «Коммерсантъ», по данным аналитиков Yota, совокупный интернет-трафик иностранных мессенджерах увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Источник изображения: ChatGPTНаиболее высокие темпы роста продемонстрировали азиатские сервисы WeChat, KakaoTalk и LINE, а также защищённый мессенджер Session. При этом наибольший рост фиксируется в турецком мессенджере BiP, где всего за два месяца количество уникальных пользователей из России увеличилось на 120%, достигнув 4,3 миллионов человек.

Несмотря на рост популярности альтернативных платформ, лидерами российского рынка остаётся Telegram и местные мессенджеры. Однако интерес к нишевым решениям продолжает увеличиваться благодаря их специализированным возможностям: одни приложения востребованы среди пользователей, поддерживающих контакты с Азией, другие делают ставку на повышенную конфиденциальность и отсутствие привязки к номеру телефона.

Очевидно, что не стоит говорить о замене Telegram турецкими или китайскими мессенджерами, но пользователи всё чаще устанавливают сразу несколько приложений. Это, в свою очередь, фрагментирует целевую аудиторию, которая раньше пользовалась преимущественно Telegram из-за его удобства и простоты.

#россия #telegram #мессенджер #bip
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Камчатке к берегам подошло минимальное за 80 лет количество рыбы
Создатели контента открыли в мессенджере «Макс» 80 тысяч новых каналов за две недели
В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Южнокорейская Saean запатентовала реактивную систему для бесшумных аэротакси
Власти США рассматривают возможность размещения АЭС в территориальных водах
Минцифры: российским пользователям следует установить отечественные сертификаты для браузеров
Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
В России начался выпуск экспедиционного внедорожника «Кабан»
Первый спутник найденный за пределами Солнечной системы ставит под сомнение определения планет и лун
В Ивановской области открыто новое производство промышленных паровых котлов
Археолог-любитель обнаружил пять серебряных монет Римской республики в немецком городе Галле.
Многоразовый гиперзвуковой Talon-A совершил более 10 успешных полётов на скоростях свыше 5 Махов
Google позволит пользователям входить в свои аккаунты с помощью селфи-видео
В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
Физики нашли простое правило для предсказания результатов слияния чёрных дыр
В США готовят федеральные стандарты для автомобильных ручек из-за Tesla
Секрет изготовления «несокрушимого» меча викингов раскрыт спустя тысячу лет
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Первый в мире настольный ПК формата mini-ITX с 192 ГБ памяти представлен компанией Framework
Citizen выпустил дайверские часы Tsuyosa Shore тиражом 12 000 экземпляров с вращающимся безелем

Популярные статьи

Петер Стормаре — шведский король малых ролей
«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter