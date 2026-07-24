При этом Еврокомиссия указала на продуктивный диалог

Европейская комиссия наложила на Google штраф в размере 890 миллионов евро (около 1 миллиарда долларов) за нарушение требований «Закона о цифровых рынках» (Digital Markets Act). Это первое наказание компании в рамках нового европейского законодательства, направленного на регулирование крупнейших технологических компаний. Источник изображения: Reuters

URL изображенияШтраф разделён на две части: 460 миллионов евро назначены за предоставление преимуществ собственным сервисам Google в результатах поиска, включая разделы с покупками, гостиницами, транспортом и спортивной информацией, а ещё 430 миллионов евро – за ограничения в магазине приложений Google Play, которые препятствовали разработчикам бесплатно направлять пользователей к альтернативным способам оплаты и более выгодным предложениям за пределами платформы.

В Европейской комиссии подчеркнули, что подобные практики нарушают принципы честной конкуренции и ущемляют интересы других участников рынка. Google обязана привести свои сервисы в соответствие с требованиями регулятора в течение 60 дней, иначе компании могут грозить дополнительные финансовые санкции.

Несмотря на крупный штраф, европейские регуляторы отметили, что Google демонстрирует прогресс в выполнении требований Digital Markets Act и ведёт конструктивный диалог с Европейской комиссией.