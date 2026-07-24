Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В ЕС оштрафовали Google на $1 млрд за ограничение конкуренции
При этом Еврокомиссия указала на продуктивный диалог
реклама

Европейская комиссия наложила на Google штраф в размере 890 миллионов евро (около 1 миллиарда долларов) за нарушение требований «Закона о цифровых рынках» (Digital Markets Act). Это первое наказание компании в рамках нового европейского законодательства, направленного на регулирование крупнейших технологических компаний.Источник изображения: Reuters
URL изображенияШтраф разделён на две части: 460 миллионов евро назначены за предоставление преимуществ собственным сервисам Google в результатах поиска, включая разделы с покупками, гостиницами, транспортом и спортивной информацией, а ещё  430 миллионов евро – за ограничения в магазине приложений Google Play, которые препятствовали разработчикам бесплатно направлять пользователей к альтернативным способам оплаты и более выгодным предложениям за пределами платформы.

В Европейской комиссии подчеркнули, что подобные практики нарушают принципы честной конкуренции и ущемляют интересы других участников рынка. Google обязана привести свои сервисы в соответствие с требованиями регулятора в течение 60 дней, иначе компании могут грозить дополнительные финансовые санкции.

Несмотря на крупный штраф, европейские регуляторы отметили, что Google демонстрирует прогресс в выполнении требований Digital Markets Act и ведёт конструктивный диалог с Европейской комиссией.

#google #евросоюз
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реставрационные работы привели к обнаружению михраба рядом с гробницей Кира Великого в Пасаргаде
На Камчатке к берегам подошло минимальное за 80 лет количество рыбы
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Casio готовит компактные хронографы Edifice с сапфировым стеклом
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
SK hynix прогнозирует в 2027 году самый масштабный за всю историю дефицит памяти
Создатели контента открыли в мессенджере «Макс» 80 тысяч новых каналов за две недели
В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
Huawei вслед за Samsung стремится стать производителем собственных процессоров и памяти
Продажи Xbox в США выросли на 86%, в то время как показатели PlayStation и Nintendo сократились
«Спутникс» увеличила скорость передачи данных с наноспутников в десять раз — до 100 Мбит/с
РБК: переписка пользователей с моделью DeepSeek оказалась в открытом доступе
Павел Дуров анонсировал в Telegram криптокошелёк с транзакциями без комиссии
Минцифры: российским пользователям следует установить отечественные сертификаты для браузеров
Археолог-любитель обнаружил пять серебряных монет Римской республики в немецком городе Галле.
ATTACK SHARK анонсировала беспроводную мышь RS6 ULTRA с магнитной заменой аккумулятора
RTX Spark N1X получит конфигурации с 6144 или 5120 ядрами CUDA
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 8 ГБ 2048SP в ряде популярных игр
На разогнанном до 4,8 ГГц Intel Pentium 4 HT 641 запустили GTA IV и ряд других игр
Jonsbo выпустила корпус X400CG ATX Ocean View Room Chassis с трёхмерной панорамной конструкцией

Популярные статьи

«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
Петер Стормаре — шведский король малых ролей
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter