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Nacvark
Apple планирует сдавать iPhone, iPad, Mac и Apple Watch в аренду с правом выкупа
По данным Bloomberg, такой подход стал обсуждаться на фоне повышения цен
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Компания Apple готовится запустить в США новую программу лизинга устройств под названием Apple Upgrade, которая позволит пользователям оформлять iPhone, iPad, Mac и Apple Watch по подписочной модели. По данным Bloomberg, официальный старт сервиса намечен на 28 июля, а основной причиной его запуска является повышение цен на устройства компании.Источник изображения: ChatGPTApple Upgrade будет работать по принципу подписки: пользователи смогут выплачивать стоимость устройства ежемесячно, досрочно погасить договор, обменять гаджет на новую модель до окончания срока или оставить его себе после завершения выплат. Сервис будет доступен как в фирменных магазинах Apple, так и через официальный интернет-магазин. При этом платежи будут меньше, чем если бы пользователь взял устройство в кредит.

Ожидается, что Apple Upgrade простимулирует продажи устройств компании на рынке, сделав их более доступными для покупателей. В качестве партнёра Apple взяла шведскую финансовую компанию Klarna.

Однако под программу не попадают отдельные устройства, некоторые из которых и являются и без того популярными среди пользователями. В частности, в аренду нельзя будет взять Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo.

#apple #iphone #ipad #apple watch
Источник: bloomberg.com
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