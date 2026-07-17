Компания также достигла соглашения о продаже ИИ-ускорителей NVIDIA Rubin японской компании

Компания NVIDIA объявила о партнёрстве с рядом ведущих японских компаний, работающих в сфере промышленной робототехники, включая Fanuc и Yaskawa Electric. О сотрудничестве было объявлено во время мероприятия в Токио, где генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что искусственный интеллект (ИИ) станет ключевым фактором трансформации робототехники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо его словам, благодаря ИИ роботы смогут стать более интеллектуальными, гибкими в настройке и доступными для более широкого круга отраслей. Партнёрство направлено на ускорение разработки так называемого «физического ИИ», позволяющг роботам эффективно взаимодействовать с окружающим миром и выполнять сложные задачи в промышленности, логистике и других сферах.

Инициатива стала частью более масштабной стратегии NVIDIA по укреплению своего присутствия в Японии, которая стремится восстановить позиции в высокотехнологичной индустрии и нарастить собственные компетенции в области ИИ.

Одновременно было объявлено, что поддерживаемая японским правительством компания Noetra, среди инвесторов которой присутствует Sony, закупит 27,5 тысячи новейших ИИ-ускорителей NVIDIA Rubin для создания национальной инфраструктуры ИИ. Строительство вычислительных мощностей с этими ускорителями планируется начать в апреле 2027 года, а ввод объектов в эксплуатацию намечен на июнь 2028 года.