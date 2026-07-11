Производитель iPhone утверждает, что разработчики ChatGPT переманивал инженеров и руководителей, заставляя их передавать информацию с бывшего места работы

Компания Apple обратилась в федеральный суд Северного округа Калифорнии с иском против OpenAI, а также двух её бывших сотрудников, заявив, что они незаконно использовали конфиденциальные разработки производителя iPhone для создания новых устройств с искусственным интеллектом (ИИ). В иске говорится, что OpenAI якобы организовала кражу коммерческой тайны через переманивание инженеров и руководителей, обладавших доступ к ней. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо версии Apple, речь идёт не об отдельных нарушениях, а о системе, которая позволяла OpenAI ускорить собственные аппаратные разработки. Ответчиками по делу стали бывший инженер Apple Чанг Лю и экс-вице-президент по разработке iPhone и Apple Watch Тан Ю Тан, которые после ухода из корпорации присоединились к OpenAI.

Согласно заявлению Apple, Чанг Лю после увольнения сохранил корпоративный ноутбук Apple и, как утверждает компания, воспользовался ранее неизвестной ошибкой в системе аутентификации, чтобы получить доступ к внутренним сетевым папкам уже будучи сотрудником OpenAI. Apple заявляет, что инженер скачал десятки конфиденциальных файлов, включая технические спецификации, инженерные презентации, данные о ещё не представленных устройствах и документацию по аппаратным проектам. В свою очередь Тан Ю Тан, по версии компании, до увольнения пересылал себе информацию о поставщиках и производственных технологиях, а затем во время собеседований с кандидатами из Apple якобы просил приносить детали устройств и делиться сведениями о будущих разработках.

Компания также утверждает, что отдельные поставщики были введены в заблуждение и использовали фирменные производственные процессы Apple при работе с OpenAI, полагая, что действуют с разрешения производителя iPhone.