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Nacvark
Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческой тайны
Производитель iPhone утверждает, что разработчики ChatGPT переманивал инженеров и руководителей, заставляя их передавать информацию с бывшего места работы
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Компания Apple обратилась в федеральный суд Северного округа Калифорнии с иском против OpenAI, а также двух её бывших сотрудников, заявив, что они незаконно использовали конфиденциальные разработки производителя iPhone для создания новых устройств с искусственным интеллектом (ИИ). В иске говорится, что OpenAI якобы организовала кражу коммерческой тайны через переманивание инженеров и руководителей, обладавших доступ к ней.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо версии Apple, речь идёт не об отдельных нарушениях, а о системе, которая позволяла OpenAI ускорить собственные аппаратные разработки. Ответчиками по делу стали бывший инженер Apple Чанг Лю и экс-вице-президент по разработке iPhone и Apple Watch Тан Ю Тан, которые после ухода из корпорации присоединились к OpenAI.

Согласно заявлению Apple, Чанг Лю после увольнения сохранил корпоративный ноутбук Apple и, как утверждает компания, воспользовался ранее неизвестной ошибкой в системе аутентификации, чтобы получить доступ к внутренним сетевым папкам уже будучи сотрудником OpenAI. Apple заявляет, что инженер скачал десятки конфиденциальных файлов, включая технические спецификации, инженерные презентации, данные о ещё не представленных устройствах и документацию по аппаратным проектам. В свою очередь Тан Ю Тан, по версии компании, до увольнения пересылал себе информацию о поставщиках и производственных технологиях, а затем во время собеседований с кандидатами из Apple якобы просил приносить детали устройств и делиться сведениями о будущих разработках.

Компания также утверждает, что отдельные поставщики были введены в заблуждение и использовали фирменные производственные процессы Apple при работе с OpenAI, полагая, что действуют с разрешения производителя iPhone.

#apple #openai
Источник: reuters.com
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