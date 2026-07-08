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Nacvark
DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип для снижения зависимости от NVIDIA
Компания по пути, аналогичному TPU от Google
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Китайская компания DeepSeek приступила к разработке собственного чипа для систем искусственного интеллекта (ИИ), стремясь сократить зависимость от сторонних поставщиков вычислительного оборудования, прежде всего NVIDIA и с недавних пор – Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с проектом.Источник изображения: ChatGPTПо их данным, речь идёт о специализированном процессоре для вычислений по аналогии и с тензорными процессорами (TPU) от Google. Проект находится на ранней стадии развития: компания активно нанимает инженеров по проектированию микросхем и ведёт переговоры с потенциальными производственными партнерами и поставщиками памяти.

Создание собственного процессора должно дать DeepSeek больший контроль над своей инфраструктурой и снизить влияние экспортных ограничений США, которые существенно осложнили поставки передовых ускорителей NVIDIA в Китай. В последние годы стартап был вынужден использовать как решения NVIDIA предыдущих поколений, так и ускорители серии Ascend от Huawei. Однако разработка собственного чипа позволит компании оптимизировать оборудование под особенности своих моделей и потенциально сократить расходы на эксплуатацию ИИ-сервисов.

Решение DeepSeek по сути соответствует мировой тенденции, когда крупные разработчики ИИ создают специализированные процессоры для собственных нужд, чтобы повысить производительность и снизить зависимость от внешних поставщиков.

#искусственный интеллект #deepseek
Источник: reuters.com
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