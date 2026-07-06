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Nacvark
Samsung может зафиксировать рост прибыли в 18 раз благодаря ИИ-буму
Компания является одним из ведущих поставщиков микросхем памяти
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Компания Samsung Electronics готовится представить один из самых сильных квартальных отчётов в своей истории. По оценкам аналитиков, во втором квартале 2026 года операционная прибыль южнокорейского производителя микросхем памяти может вырасти примерно в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 56 миллиардов долларов.Источник изображения: Reuters
URL изображенияГлавной причиной столь впечатляющих результатов стал стремительный рост спроса на микросхемы памяти, используемые в инфраструктуре искусственного интеллекта (ИИ), который продолжает опережать предложение на мировом рынке. Samsung Electronics является поставщиком чипов памяти DRAM и NAND, необходимые для работы современных ИИ-сервисов, облачных платформ и центров обработки данных.

При этом драйвером роста для производителей памяти стало отсутствие достаточных производственных мощностей: компании попросту не производят столько чипов, сколько просит рынок, поэтому цена растёт. Несмотря на это, Samsung Electronics старается удовлетворить спрос рынка и инвестирует заработанные деньги в расширение производства.

Samsung Electronics остаётся одним из крупнейших поставщиков памяти для крупных технологических компаний, включая NVIDIA, Google и Apple. На фоне ИИ-бума акции компании с начала года значительно выросли, а вместе с ними подорожали бумаги других производителей памяти, таких как SK Hynix и Micron.

#samsung #samsung electronics #микросхемы памяти
Источник: reuters.com
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