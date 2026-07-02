Основная доля продаж итак приходилась на цифровые копии

Sony объявила о полном отказе от выпуска новых игр для PlayStation на физических дисках начиная с января 2028 года. После этой даты все новые релизы будут распространяться исключительно в цифровом формате через PlayStation Store и розничных партнёров, продающих коды загрузки. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ компании подчеркнули, что решение не затронет игры, которые уже вышли или запланированы к выпуску на дисках до начала 2028 года. В Sony объяснили переход изменением предпочтений пользователей: большинство владельцев PlayStation сегодня предпочитают покупать игры в цифровом виде. По данным Sony, в 2025 финансовом году около 80% продаж полноценных игр для PlayStation пришлось именно на цифровые версии.

Компания считает отказ от физических носителей «естественным этапом развития», который позволит сосредоточиться на цифровой экосистеме и повысить эффективность распространения контента. При этом пользователи по-прежнему смогут приобретать игры как напрямую в PlayStation Store, так и у розничных продавцов, однако вместо дисков они будут получать цифровые ключи активации.

Одновременно Sony сообщила о постепенном закрытии цифровых магазинов для устаревших платформ PlayStation 3 и PlayStation Vita. Процесс начнется в отдельных странах уже в августе 2026 года, а глобальное прекращение продаж нового контента ожидается в 2027 году. Владельцы ранее купленных игр смогут скачивать их «в обозримом будущем».