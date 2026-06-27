По крайней мере, о таких возможностях заявляет Kyivstar

Украина планирует создавать собственные вычислительные мощности для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление представителей Kyivstar и достигнутые договорённости между компанией и украинскими властями. Источник изображения: ChatGPTKyivstar утверждает, что её материнская компания VEON из Нидерландов предоставит финансовую поддержку для первого этапа проекта, который оценивается в десятки миллионов долларов. Ожидается, что он может создать не менее 3 мегаватт вычислительной мощности. При этом глава компании Александр Комаров подчёркивает, что создавать вычислительные мощности необходимо именно на территории Украины, а не за её пределами, поскольку они значимы для национальной безопасности.

В то же время Комаров признаёт, что текущий спрос Украины на ИИ-вычисления пока ограничен, а основными потребителями являются государственные структуры.

Ранее Reuters писало о том, что Kyivstar разрабатывает ИИ-модель с использованием открытого программного обеспечения Gemma от компании Google. О самостоятельной разработки речи не идёт, ведь основные лидерами в этой области остаются США и Китай.