Она производит микросхемы памяти

Производитель памяти SK Hynix впервые обогнал Samsung Electronics по рыночной стоимости и стала самой дорогой компанией в Южной Кореее. По итогам торгов в понедельник акции южнокорейского производителя памяти выросли на 5,6%, а капитализация достигла около 1,35 триллиона долларов. Акции Samsung, напротив, немного снизились, и стоимость компании составила примерно 1,30 триллионов долларов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияРезкий рост SK Hynix связан с бумом искусственного интеллекта (ИИ) и спросом на высокоскоростную память (HBM), которая используются в ИИ-системах. Компания стала ключевым поставщиком таких компонентов для NVIDIA и Google, а её акции с начала года подорожали более чем на 340%. В результате SK Hynix опередила не только Samsung, но и Micron, став самым дорогим производителем памяти в мире.

Впрочем, если отталкиваться от вышеприведённых цифр, пока нельзя говорить об абсолютном превосходстве SK Hynix, ведь даже небольшие колебания стоимости акций перевернут ситуацию. Однако ситуация всё-таки указывает на серьёзные рыночные изменения, ведь Samsung удерживала первое место с 2000 года. Причём SK Hynix, в отличие от Samsung, почти полностью сосредоточена на памяти, а не выпускает смартфоны, телевизоры и прочую электронику.