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В ОАЭ вводят запрет на соцсети для детей младше 15 лет
Запрет распространяется на все соцсети
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Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) вводят минимальный возраст для использования социальных сетей в 15 лет. Новые правила, утверждённые правительством, делают страну первой на Ближнем Востоке, где вводится такой запрет.

Детям младше 15 лет будет запрещено создавать личные аккаунты, пользоваться ими, публиковать контент, оставлять комментарии, делиться записями и вступать в открытые группы. Для подростков 15 и 16 лет доступ к платформам сохранится, но при усиленных мерах защиты. Речь идёт о фильтрации контента по возрасту, ограничении общения с незнакомыми пользователями, инструментах контроля экранного времени и функциях родительского надзора. Правила распространяются на все социальные сети, работающие на территории ОАЭ.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПлатформы должны внедрить надёжную проверку возраста, включая цифровую идентификацию и технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ). Простое указание даты рождения больше не будет считаться достаточным. Компании также обязаны отключать аккаунты пользователей младше 15 лет, предотвращать обход проверки и не использовать персональные данные детей для таргетированной рекламы или поведенческого профилирования.

Власти объясняют инициативу заботой о безопасности детей: защите от нежелательного контента, опасных онлайн-контактов, чрезмерного времени в соцсетях и сбора личной информации. Социальным платформам дадут до 12 месяцев на выполнение требований. ОАЭ заявляют, что новый порядок соответствует международной тенденции по усилению защиты несовершеннолетних в интернете.

#оаэ #соцсети
Источник: reuters.com
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