Речь идёт о Ноаме Шазире, который является одним из руководителей ИИ-подразделения Google

Вице-президент Google Ноам Шазир, являющийся одним из соруководителей Gemini AI, спустя 25 лет увольняется из компании, чтобы занять новую должность у конкурента – OpenAI. Стоит напомнить, что буквально два года назад Google заплатила Шазиру 2,7 миллиарда долларов, чтобы он вернулся в компанию со своей командой исследователей для разработки искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияИменно Шазиру присваивают заслугу по сокращению отставания Gemini AI от OpenAI. Несмотря на то, что ИИ от Google по-прежнему не так хорош, как ChatGPT или Claude от Anthropic, Gemini AI всё же входит в список крупнейших ИИ-инструментов. Точные сроки ухода Шазира из Google пока не ясны, однако он уж успел подвести итоги, подчеркнув, что невероятно гордится проделанной работой вместе с коллегами.

Ноам Шазир добавил, что в восторге от возможности присоединиться к OpenAI. В Google не поздравили Шазиру с новой должностью, но выразили благодарность за внесённый значительный вклад в разработку ИИ.