Международная организация дала совет, как обеспечить безопасность в интернете без запретов

Верховный комиссар Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк высказался по поводу текущей тенденции по всему миру с запретами социальных сетей для несовершеннолетних детей. Он высказался против таких инициатив, подчеркнув, что запреты не являются «панацеей» и бывают контрпродуктивны. Источник изображения: ChatGPTТюрк подтвердил, что цифровой мир не только открывает доступ к знаниям, общению и творчеству, но и подвергает детей угрозам. По этой причине необходимо работать непосредственно над архитектурой конкретных платформ, устраняя все риски безопасности и конфиденциальности, включая маркетинговые и дизайнерские решения, стимулирующие детей к «бесконечному скроллингу».

По его мнению, необходимо работать над тем, чтобы в интернете было меньше социальных сетей с автоматическим воспроизведением видео и навязчивыми уведомлениями. Тюрк настаивает на том, что запреты – не выход, ведь любой запрет может обойти, а жёсткие табу просто заставят несовершеннолетних идти на крайние меры для этого, в том числе заходя на теневые сайты.

Впрочем, несмотря на рекомендации ООН, уже более 10 стран Европейского союза работают над запретом социальных сетей для детей младше 16 лет.