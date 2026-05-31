Nacvark
Уже завтра Github Copilot от Microsoft станет кратно дороже
По крайней мере, это ощутят обычные пользователи
Уже завтра Microsof переводит свой сервис Github Copilot на систему оплаты usage-based billing, по которой пользователи будут платить непосредственно за использование токенов. Если раньше достаточно было оплатить подписку, в рамках которой предоставлялся лимит по токенам, сейчас компания фактически сама решат, какой счёт выставить пользователю.Источник изображения: ChatGPTОжидается, что это сделает использование сервиса более дорогим. По крайней мере, для небольших компаний и отдельных пользователей, которые могли пользоваться подпиской с выгодным тарифом. Для больших компаний изменения будут не так ощущаться, ведь они уже давно платят за токены по факту использования.

Один из пользователей на Reddit подсчитал, что изменение обойдётся ему ростом расходов в 27 раз. До недавних пор он оплачивал подписку стоимостью 29 долларов в месяц, но теперь будет вынуждены тратить на токены до 750 долларов в месяц. По этой причине он решил отказаться от услуг Microsof, перейдя к использованию других платформ с ИИ-ассистентами. Другой пользователь вовсе подсчитал, что его расходы в 50 долларов за подписку вырастут до 3 тысяч долларов.

Повышение цен для таких пользователей кажется чрезмерным, но другие уверены, что опытному программисту не придётся тратить много токенов на точечные правки. От части это так, ведь большое количество токенов уходит именно на написание готовых функций.


Источник: techcrunch.com
