Nacvark
Reuters: В Китае работают над расширением цифрового юаня за рубеж
Китайские власти продвигают цифровую валюту, учитывая, что её легче контролировать
Народный банк Китая работает над продвижением цифрового юаня (e-CNY) как внутри страны, так и за её пределами, расширяя сферу применения e-CNY от лотерейных розыгрышей до бюджетных расходов и трансграничных переводов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько информированных источников.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо их данным, регулятор даёт банкам стимулы и неформальные указания активнее внедрять цифровую валюту в государственные программы. Внутри Китая e-CNY тестируют в сценариях с использованием смарт-контрактов – автоматических платежей при выполнении заранее заданных условий. Среди пилотных проектов также финансирование цепочек поставок, выплаты зарплат, медицинская страховка и контроль расходов на «зелёную электроэнергию».

Власти рассчитывают, что цифровой юань поможет точнее отслеживать денежные потоки и бороться с финансовым мошенничеством. По этой причин доступ к e-CNY расширяют, увеличивая перечни банков-операторов.

Пекин работает в том числе над тем, чтобы распространить e-CNY в международных расчётах, особенно среди участников инициативы «Один пояс и один путь» (Организация международного сотрудничества Шёлковый путь). Рассматривается и создание клирингового центра, похожего на China UnionPay, для обработки операций между банками. Однако Reuters отмечает, что за рубежом интерес к e-CNY пока ограничен, а путь к широкому международному использованию юаня остается долгим.

#китай
Источник: reuters.com
