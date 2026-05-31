Nacvark
SoftBank Group потратит €45 млрд на строительств дата-центров во Франции
Произойдёт это в течение следующих 5 лет
SoftBank Group из Японии объявила о масштабных инвестициях во Францию: компания потратит 45 миллиардов евро в течение ближайших пяти лет на инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПроект будет сосредоточен в регионе О-де-Франс на севере страны и должен обеспечить 3,1 ГВт мощности для дата-центров. В SoftBank называют эту инициативу крупнейшей инвестицией такого рода в Европе. Официально планы должны быть представлены на ежегодной конференции Choose France, которую Париж использует для привлечения иностранных инвесторов.

Одним из ключевых партнёров проекта станет французская компания Schneider Electric, которая поставит модульное оборудование для новых площадок. Первые три объекта, включая площадку в Дюнкерке, планируется запустить к 2031 году. В дальнейшем SoftBank рассчитывает расширить сеть дата-центров по всей Франции, что может увеличить общий объем инвестиций до 75 миллиардов вро. В проект также вовлечена государственная энергетическая компания EDF, которая передаст SoftBank одну из бывших электростанций для переоборудования в дата-центр.

Основатель SoftBank Масаёси Сон подчеркнул, что энергетический профиль Франции стал ключевым фактором для решения об инвестициях. По его словам, способность страны производить и экспортировать энергию имеет решающее значение для развития ИИ-инфраструктуры. Французские чиновники неоднократно призывали операторов дата-центров обратить внимание на энергетический потенциал Франции.

#франция #softbank #softbank group
Источник: reuters.com
