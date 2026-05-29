Nacvark
Капитализация SK Hynix превысила $1 трлн благодаря росту спроса на микросхемы памяти
Это второй южнокорейский производитель памяти, преодолевший такой порог
Компания SK Hynix впервые достигла рыночной капитализации свыше 1 триллиона долларов, присоединившись к Samsung Electronics и Micron Technology, которые также преодолели этот рубеж благодаря стремительному росту спроса на микросхемы памяти для чипов искусственного интеллекта (ИИ). Акции компании 27 мая закрылись ростом на 9,3%, а в ходе торгов прибавляли до 14,9%.Источник изображения: Gemini AIКапитализация SK Hynix составляет около 1,12 триллионов долларов. Компания играет важную роль в цепочке поставок NVIDIA и других компаний, производящих чипы, в связи с чем её важность растёт. За это, очевидно, платят потребители, ведь память продолжает дорожать в цене, а прогнозы остаются неутешительными. По мнению аналитиков, спрос на память будет превышать предложение вплоть до 2028 года, поскольку увеличение производства не может произойти вмиг.

Успех SK Hynix усиливает Южную Корею, которая вступила в «клуб триллионеров»: единственная страна, где более одной компании оцениваются свыше 1 триллиона долларов. При этом обе эти компании занимаются производством микросхем памяти. Вместе Samsung и SK Hynix уже составляют около половины капитализации индекса KOSPI (эталонный фондовый индекс Южной Кореи).

#южная корея #sk hynix #микросхемы памяти
Источник: reuters.com
