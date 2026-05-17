Nacvark
The Information: BlackRock планирует крупные инвестиции в SpaceX
По данным издания, суммарные инвестиции могут составить до $10 млрд

Крупнейший инвестиционный фонд США BlackRock планирует крупные инвестиции в предстоящее IPO компании SpaceX, которое состоится уже в этом году. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным издания, компания может вложить в акции аэрокосмического гиганта до 10 миллиардов долларов. Речь идёт о более чем 10% от суммы, которую планирует SpaceX привлечь суммарно за этот инвестиционный раунд. При этом общая стоимость SpaceX по-прежнему оценивается в 1,75 триллионов долларов, что значительно больше инвестиционной доли BlackRock.

BlackRock всегда уделяют внимание предстоящим IPO, особенно перспективным, поскольку они влияют на капитал компании. Потенциальные инвестиции от крупнейшего фонда США могут задать темп рынку, который будет более уверен в том, что вкладываться в SpaceX есть смысл.

Стоит отметить, что информация о предстоящих инвестициях BlackRock в SpaceX не подтверждена. Инвестиционный фонд не сообщал о таких планах и не давал оценку предстоящему IPO компании.

Источник: reuters.com
