Однако поставок до сих пор нет

Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, в США всё-таки предоставили NVIDIA экспортную лицензию на поставки чипов для искусственного интеллекта (ИИ) H200 сразу 10 китайским компаниям. Речь идёт о втором по мощности ИИ-чипе, который до недавних пор не мог быть законно отправлен в Китай. Источник изображения: Reuters

По данным издания, даже несмотря на предоставленное Вашингтоном разрешение, китайские компании до сих пор не получили H200. Дело в том, что Пекин отдал им указание прекратить закупки американской продукции. До обострения, связанного с ужесточением экспортного контроля, на долю NVIDIA приходилось около 95% китайского рынка ИИ-чипов, поэтому компания явно заинтересована в возвращении лидерства.

Ожидается, что во время визита американской делегации в Китай руководство NVIDIA может поднять вопрос о поставках H200. Учитывая, что США используют более передовые B200 – технологическое лидерство американских компаний нарушено не будет, а вот NVIDIA сможет заработать миллиарды долларов на экспорте чипов.

Точно неизвестно, кто именно из китайских компаний ждёт поставок H200, но эти компании явно заинтересованы в получения разрешения. Reuters удалось узнать, что Lenovo входит в список потенциальных покупателей ИИ-чипов NVIDIA.