OpenAI готовится к возможным судебным разбирательством во своим партнёром – Apple. Компании уже как два года являются партнёрами, но, как сообщает издание Bloomberg, руководство ИИ-стартапа не извлекло из этого партнёрство какой-либо ожидаемой выгоды. В OpenAI планировали решить проблему без обращения в суд, но есть вероятность, что избежать разбирательств не удастся. Источник изображения: Reuters

По данным издания, юристы OpenAI работают с третьим юридическими компаниями, обсуждая возможность уведомления Apple о нарушении условий партнёрства без подачи полноценного иска.

Когда OpenAI в 2024 году согласилась интегрировать свои ИИ-инструменты в продукты Apple, стартап ожидал увеличения количество платных подписчиков ChatGPT. Однако, судя по всему, этого так и не произошло. Вместо этого Apple продолжила интегрировать во все свои приложения, включая Siri, ИИ-инструменты от OpenAI. При этом Apple сама изучает возможность отхода от использования продуктов OpenAI, с поддержкой более широкого списка ИИ.

Впрочем, OpenAI не волнует то, что Apple ищет других партнёров, ведь они изначально не обсуждали эксклюзивное сотрудничества. Видимо, есть другая причина, по которой OpenAI не считает партнёрство с Apple выгодным для себя.