Nacvark
В США растут продажи iPhone: количество пользователей Android падает
Страна остаётся одной из немногих, где продукция Apple популярнее других производителей

Аналитическое агентство Counterpoint Research сообщает, что в первом квартале 2026 года, рынок смартфонов США продолжает смещаться в сторону Apple, несмотря на общее снижение продаж на 5,7% в годовом выражении.

Apple усилила свои позиции на американском рынке: доля iPhone выросла примерно на 4% год к году, а продажи увеличились на 1,3%. Основной вклад в рост внесла линейка iPhone 17, в то время как новый Google Pixel и другие Android-устройства уступают «яблочному гиганту». 

Источник изображения: Gemini AIАналитики отмечают, что устройства Google остаются нишевым продуктом в премиальном сегменте и удерживают позиции даже на фоне роста популярности Apple и общего спада Android. Samsung же в США показала снижение доли, что связывают с более поздним запуском флагманской линейки Galaxy S26, а также с ослаблением маркетинговой активности в начале года.

В целом доля Android-устройств на территории США продолжает сокращаться, тогда как Apple продолжает продавать iPhone, несмотря даже на общий спад спроса к мобильным устройствам. После выхода нового iPhone 18, очевидно, ситуация для компании станет ещё лучше, ведь многие пользователи начнут заменять свои смартфоны вышедшими флагманами.

#сша #android #iphone
Источник: 9to5google.com
