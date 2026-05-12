Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Discord запускает Nitro Rewards с бесплатным доступом к Xbox Game Pass
Компания пытается привлечь внимание в своей подписке за счёт дополнительных бонусов

Компания Discord представила новую систему Nitro Rewards, расширяющую возможности платной подписки Nitro. Обновление добавляет к привычным функциям Nitro дополнительные бонусы от партнёрских компаний, превращая подписку в более широкую экосистему преимуществ.Источник изображения: DiscordNitro Rewards не является отдельным продуктом или новым тарифом. Программа предназначена для уже существующих подписчиков Nitro и даёт доступ к сторонним наградам без дополнительной оплаты. Таким образом, пользователи продолжают платить за стандартную подписку, но получают расширенный набор бонусов.

Среди первых предложенных наград – доступ к Xbox Game Pass Starter Edition, который включает библиотеку из десятков игр и возможности облачного гейминга. Также пользователям предлагают скидки на игровую периферию от брендов вроде Logitech G, SteelSeries и KontrolFreek.

В дополнение вводится внутренняя валюта Discord Orbs, которую можно использовать для покупки косметических предметов внутри платформы.

В Discord отмечают, что новая система направлена на повышение ценности подписки Nitro и усиление её конкурентоспособности на рынке цифровых сервисов. При этом Nitro Rewards не меняет базовую структуру подписки: все основные функции Nitro остаются прежними, а бонусы выступают как дополнительное преимущество. По сути, это попытка сделать подписку более привлекательной за счёт партнёрских интеграций.

#xbox #xbox game pass #discord #discord nitro
Источник: techcrunch.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Китай представил 200-кубитный квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Zeekr обновил минивэн 009: 912 лошадей и зарядка за 17 минут
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter