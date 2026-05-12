Компания пытается привлечь внимание в своей подписке за счёт дополнительных бонусов

Компания Discord представила новую систему Nitro Rewards, расширяющую возможности платной подписки Nitro. Обновление добавляет к привычным функциям Nitro дополнительные бонусы от партнёрских компаний, превращая подписку в более широкую экосистему преимуществ. Источник изображения: DiscordNitro Rewards не является отдельным продуктом или новым тарифом. Программа предназначена для уже существующих подписчиков Nitro и даёт доступ к сторонним наградам без дополнительной оплаты. Таким образом, пользователи продолжают платить за стандартную подписку, но получают расширенный набор бонусов.

Среди первых предложенных наград – доступ к Xbox Game Pass Starter Edition, который включает библиотеку из десятков игр и возможности облачного гейминга. Также пользователям предлагают скидки на игровую периферию от брендов вроде Logitech G, SteelSeries и KontrolFreek.

В дополнение вводится внутренняя валюта Discord Orbs, которую можно использовать для покупки косметических предметов внутри платформы.

В Discord отмечают, что новая система направлена на повышение ценности подписки Nitro и усиление её конкурентоспособности на рынке цифровых сервисов. При этом Nitro Rewards не меняет базовую структуру подписки: все основные функции Nitro остаются прежними, а бонусы выступают как дополнительное преимущество. По сути, это попытка сделать подписку более привлекательной за счёт партнёрских интеграций.