Предполагалось, что он будет работать на геотермальной энергии

Компания Microsoft столкнулась с трудностями при реализации своего проекта по строительству в Восточной Африке центра обработки данных общей стоимостью 1 миллиард долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники и представителей кенийского правительства. Источник изображения: Reuters

Предполагалось, что дата-центр построят на территории Кении в рамках договорённостей двухлетней давности. Генерировать электроэнергию планировалось с помощью геотермальных генераторов, то есть используя тепло недр Земли (горячие источники, гейзеры, лавовые потоки). Однако у Microsoft возникли разногласия с кенийским правительством.

Microsoft потребовала от правительства Кении гарантий, которые власти не в состоянии предоставить. Официальные лица, включая президента Кении, открыто заявляют, что для подключения дата-центра к энергетической системе им буквально придётся лишить электричества половину страны. При этом власти акцентируют внимание на том, что проект никто не сворачивает, а переговоры продолжаются, но необходимо давать отчёт о том, какого масштаба этот проект.

В планах Microsoft было начать с вычислительной мощности 100 МВт, доведя её в будущем до 1 ГВт. Таким образом, речь шла о достаточно крупном дата-центре.